У военнообязанных появилась возможность факультативно обновить навыки армейской профессии

Южно-сахалинец Андрей Хе десять  лет  отдал армии – командовал взводом.  Потом уволился, и уже в  этом статусе гражданского лица  пошел работать в  военкомат оперативным дежурным.

Обстановка в этой структуре для бывшего военнослужащего более привычная,  а ограничений, как для человека в погонах, поменьше.  И вот  с нынешнего  лета  у  отставника появилась возможность на некоторое время поменять свой статус с гражданского на военного, не меняя кардинально жизненного уклада. На несколько дней снова одеть форму, взять в руки оружие, вспомнить и отточить приобретенные армейские навыки.  Все это – благодаря тому, что он, как  офицер запаса подписал контракт на участие в мобилизационном резерве.

Государство дает за это определенные преференции, а сами резервисты обязываются  приезжать раз в месяц на  трехдневные занятия,  примерно раз в полгода  закреплять пройденное на сборах в течение месяца. При объявлении в стране мобилизации (а происходит это когда страна переходит на военное положение) они станут надежной опорой для формирования частей.

В курс  обучения  входят военная теория и практика – стрельба из оружия, совершенствование своих  навыков по военно-учетной специальности. Для одних это – вождение боевой техники, для других – работа с аппаратурой связи и пр.

– Для меня контракт на включение в состав мобилизационного резерва позволяет не забыть то, чему меня когда-то научили, – говорит Андрей Хе. – Обстановка привычная.

Прибываешь на сборный пункт, получаешь амуницию, и дальше выполняешь приказы. Недавно вот довелось водить бронированный тягач – МТЛБ-В, вспомнить, что к чему.

Нас хорошо этому научили во время учебы и службы.  Приятно, что руки помнят, на какие рычаги жать.

 Для  оттачивания приобретенных навыков еще раньше были  предусмотрены обязательные сборы военнослужащих запаса,  которые проходят с определенной периодичностью в расположении частей,  объясняет заместитель военного комиссара области Борис Малов. А служба в мобрезерве от этого отличается – ведь она позволяет совмещать гражданскую работу с военными обязанностями.

Это необременительно, а за участие в занятиях   выплачивают зарплату (денежное довольствие) согласно занимаемой должности  и воинского звания,   это от 10 до 15 тыс. рублей. За  участие в сборах минобороны перечисляет резервисту от  35 тыс. до 70 тыс. рублей плюс средний заработок на основном рабочем месте.  Еще один нюанс – граждане, пребывающие в мобилизационном резерве,  на все время контракта пользуются всеми льготами военных.

Все занятия и сборы проводятся в областном центре, проезд туда и обратно – за счет минобороны. Первый контракт заключается на срок  три года, последующий – либо на столько же, либо на меньший срок или пять лет

 Такая форма военной службы как мобрезерв – дело новое. Пока что туда идут отставные офицеры и прапорщики, контракт дает возможность добрать годы к стажу и получать еще одну пенсию в дополнение к военной.

– Но в будущем он будет пополняться  и  теми людьми, которые служили  частях минобороны  по призыву, – пояснил Борис Малов. –Для тех, кто имеет звание от рядового до старшины возраст заключения контракта – до 45 лет, для офицеров планка выше – 50 лет.

Сергей РЯБОВ.

P.S. По всем вопросам поступления в мобилизационный резерв можно обращаться по телефонам  8 (42 42) 75-01-61; 75-41-03  и в военкоматы по месту жительства.

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