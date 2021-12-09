У военнообязанных появилась возможность факультативно обновить навыки армейской профессии

Южно-сахалинец Андрей Хе десять лет отдал армии – командовал взводом. Потом уволился, и уже в этом статусе гражданского лица пошел работать в военкомат оперативным дежурным.

Обстановка в этой структуре для бывшего военнослужащего более привычная, а ограничений, как для человека в погонах, поменьше. И вот с нынешнего лета у отставника появилась возможность на некоторое время поменять свой статус с гражданского на военного, не меняя кардинально жизненного уклада. На несколько дней снова одеть форму, взять в руки оружие, вспомнить и отточить приобретенные армейские навыки. Все это – благодаря тому, что он, как офицер запаса подписал контракт на участие в мобилизационном резерве.

Государство дает за это определенные преференции, а сами резервисты обязываются приезжать раз в месяц на трехдневные занятия, примерно раз в полгода закреплять пройденное на сборах в течение месяца. При объявлении в стране мобилизации (а происходит это когда страна переходит на военное положение) они станут надежной опорой для формирования частей.

В курс обучения входят военная теория и практика – стрельба из оружия, совершенствование своих навыков по военно-учетной специальности. Для одних это – вождение боевой техники, для других – работа с аппаратурой связи и пр.

– Для меня контракт на включение в состав мобилизационного резерва позволяет не забыть то, чему меня когда-то научили, – говорит Андрей Хе. – Обстановка привычная.

Прибываешь на сборный пункт, получаешь амуницию, и дальше выполняешь приказы. Недавно вот довелось водить бронированный тягач – МТЛБ-В, вспомнить, что к чему.

Нас хорошо этому научили во время учебы и службы. Приятно, что руки помнят, на какие рычаги жать.

Для оттачивания приобретенных навыков еще раньше были предусмотрены обязательные сборы военнослужащих запаса, которые проходят с определенной периодичностью в расположении частей, объясняет заместитель военного комиссара области Борис Малов. А служба в мобрезерве от этого отличается – ведь она позволяет совмещать гражданскую работу с военными обязанностями.

Это необременительно, а за участие в занятиях выплачивают зарплату (денежное довольствие) согласно занимаемой должности и воинского звания, это от 10 до 15 тыс. рублей. За участие в сборах минобороны перечисляет резервисту от 35 тыс. до 70 тыс. рублей плюс средний заработок на основном рабочем месте. Еще один нюанс – граждане, пребывающие в мобилизационном резерве, на все время контракта пользуются всеми льготами военных.

Все занятия и сборы проводятся в областном центре, проезд туда и обратно – за счет минобороны. Первый контракт заключается на срок три года, последующий – либо на столько же, либо на меньший срок или пять лет

Такая форма военной службы как мобрезерв – дело новое. Пока что туда идут отставные офицеры и прапорщики, контракт дает возможность добрать годы к стажу и получать еще одну пенсию в дополнение к военной.

– Но в будущем он будет пополняться и теми людьми, которые служили частях минобороны по призыву, – пояснил Борис Малов. –Для тех, кто имеет звание от рядового до старшины возраст заключения контракта – до 45 лет, для офицеров планка выше – 50 лет.

Сергей РЯБОВ.

P.S. По всем вопросам поступления в мобилизационный резерв можно обращаться по телефонам 8 (42 42) 75-01-61; 75-41-03 и в военкоматы по месту жительства.