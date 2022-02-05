    У юго-восточного побережья Сахалина ожидаются подвижки и взломы припая

    6 февраля припай устойчив в заливе Мордвинова от 2 км автодороги «Охотское – Мальки» до мыса Свободный на удалении от берега до 2 км, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России со ссылкой на управление Росгидромета.

    Но на других участках залива Мордвинова и юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра ожидаются подвижки и взломы припая. Поэтому выходить на лёд не рекомендуется.

    Про «опасный лед» из-за  значительных приливо-отливных колебаний уровня моря в этом районе ведомство сообщало и вчера. Но многие рыболовы не восприняли это как серьезное предупреждение.

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