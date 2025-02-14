У знамени газеты

Май 2005 года. Газете «Советский Сахалин» исполнилось 80 лет. По этому случаю в большом зале Сахинцентра (ныне Дом правительства области) состоялось большое торжество. Собралось много гостей, активные читатели, внештатные корреспонденты, смежники, ряд руководителей областных и городских структур, включая губернатора Ивана Малахова. Состоялся большой концерт. Музыкальный коллектив преподавателя гимназии № 3 Георгия Румянцева удивил премьерой – исполнил марш «Советский Сахалин». Работали выставки. В фойе играл симфонический оркестр.

В этот день впервые после 30-летнего хранения в кабинете редактора вынули из чехла знамя газеты и развернули у сцены, прикрепили к бархатному полотнищу орден Трудового Красного Знамени. Им газета была награждена в 1975 году в связи с 50-летием и за «плодотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся Сахалинской области, мобилизации их на выполнение задач хозяйственного и культурного строительства». У знамени сфотографировались сотрудники редакции.

На фото у знамени запечатлена оператор компьютерной вёрстки Татьяна Пономаренко.

Вячеслав ЖЕРДЕВ.