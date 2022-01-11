Убийца южносахалинки найден спустя 20 лет в Калининграде. И предстанет перед судом

Через двадцать лет после страшного преступления, совершенного в Южно-Сахалинске, арестован подозреваемый, скрывавшийся все это время далеко за пределами Сахалинской области, в Калиниграде.

В феврале 2001 года в подвале многоэтажки по проспекту Победы в Южно-Сахалинске произошел пожар. На месте происшествия обнаружено тело девушки без головы. Было возбуждено уголовное дело, но следствию не удалось найти концы, преступника и след простыл.

Как сообщили в региональном управлении следственного комитета, расследование возобновили в 2018 году, когда материалы уголовного дела изучили в отделе криминалистики. Совместными усилиями сле­до­вателей, следователей-криминалистов, оперативников уголовного розыска проведены следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия. Потребовалось провести целый ряд сложных экспертиз. Через три года все же была установлена личность подозреваемого.

Речь идет о бывшем жителе Южно-Сахалинска, ему сейчас 45 лет. На момент совершения преступления нигде не работал, имел судимость по статье 316 УК РФ – заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений.

Что же произошло в том далеком феврале? По версии следствия, 19-летняя южносахалинка, которая нигде не училась и не работала, проводила время в компании приятелей в квартире дома на ул. Вокзальной областного центра. Среди участников застолья был и обвиняемый. Ночью он и эта девушка вышли на улицу. Поссорились. В какой-то момент мужчина нанес ей удар перочинным ножом в шею и не менее четырех ударов в область лопаток. Проникающие колото-резаные ранения с повреждением внутренних органов привели к смерти девушки.

Для того, чтобы замести следы преступления, убийца переместил тело погибшей в подвал дома по проспекту Победы. Отделил голову от туловища, а затем устроил поджог.

В скором времени мужчина покинул Сахалин, переехал в г. Калининград. В этом городе его месяц назад и задержали. Он уже работал, ничего криминального вроде больше не натворил. Обвиняемого в убийстве доставили в Южно-Сахалинск, он сейчас находится под стражей. Следственные действия продолжаются. Обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство из хулиганских побуждений.

Уголовное дело направлено в Сахалинский областной суд для рассмотрения по существу.

Уголовным кодексом РФ предусмотрено максимальное наказание за совершение данного преступления в виде пожизненного заключения.

Николай ПИТЕРСКИЙ.