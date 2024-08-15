Четверг, 15 августа, 2024
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Убрав мусор во Вселенной, курильская школьница отправилась на «Байконур»

Десятиклассница школы с. Рейдово Курильского городского округа Алёна Ворощук стала победительницей всероссийского проекта “Космическая экспедиция Первых”.

Конкурс, организованный общероссийским движением детей и молодёжи “Движение Первых” и Роскосмосом, стартовал 12 апреля.

– На первом его этапе (на тестировании) я набрала 98 баллов, – рассказала Алёна. – Второй этап был сложнее, надо было написать работу на тему: “Уборка мусора в космосе и предотвращение его накопления”.

Десятиклассница успешно справилась с заданием, подготовив полноценную исследовательскую работу, а не просто школьный реферат. Её труд отмечен грамотой. В  итоге со сверстниками-победителями из 89 регионов России она  побывала на экскурсии по космодрому «Байконур».

А 15 августа Алёна наблюдала старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблём «Прогресс МС-28». Он отправится на международную космическую станцию на 179 суток. Кстати, корабль доставит на МКС и капсулу с оцифрованными «мечтами» 900 детей страны.

Людмила Николаева.

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