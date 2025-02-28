Учащиеся из Анивы отправили на передовую нужное бойцам снаряжение

Сахалинским военнослужащим передали пробную партию аккумуляторов для систем радиоэлектронной борьбы, собранную школьниками. Их производство запустили недавно в стенах школы №1 Анивы.

Аккумуляторные батареи собирают под чутким руководством опытного преподавателя ученики технического класса, рассказали в мэрии.

Теперь взрослые и дети с нетерпением ждут отзывов с передовой чтобы изучить предложения и замечания, и с учётом этого продолжить выпуск таких нужных аккумуляторов.

Как говорят сами педагоги, участие школьников в такой акции даёт им бесценный практический опыт, позволяя приобрести востребованные на рынке труда профессиональные и технические навыки. Ну и конечно же, воспитывает в них настоящих патриотов.

Сергей РЯБОВ.