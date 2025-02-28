Суббота, 1 марта, 2025
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Учащиеся из Анивы отправили на передовую нужное бойцам снаряжение

Сахалинским военнослужащим передали пробную партию аккумуляторов для систем радиоэлектронной борьбы, собранную школьниками. Их производство запустили недавно в стенах школы №1 Анивы.

Аккумуляторные батареи собирают под чутким руководством опытного преподавателя ученики технического класса, рассказали в мэрии.

Теперь взрослые и дети с нетерпением ждут отзывов с передовой чтобы изучить предложения и замечания, и с учётом этого продолжить выпуск таких нужных аккумуляторов.

Как говорят сами педагоги, участие школьников в такой акции даёт им бесценный практический опыт, позволяя приобрести востребованные на рынке труда профессиональные и технические навыки. Ну и конечно же, воспитывает в них настоящих патриотов.

Сергей РЯБОВ.

Предыдущая статья
Глаза зеленые весны… А морозы в марте – как декорация
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ