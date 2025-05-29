Учащиеся на выгрузке рыбы

27 мая учащиеся Алек­сандровского ремесленного училища организовали воскресник по выгрузке рыбы на рыбозаводе «Половинка». Хорошо работала группа учащихся под руководством секретаря комсомольской организации тов. Павлушиной. За воскресный день 11 учащихся выгрузили два кунгаса сельди.

Новые сорта фруктовых деревьев

Опытник-садовод тов. Мысник доставил из Владивостока на Сахалин шесть новых сортов яблонь, слив и десять сортов винограда.

Наши герои

Уроженец Кировского (ныне Тымовского) района Николай Грищенко был командиром миномётного расчёта 360-стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 13-й армии. Старший сержант проявил мужество и героизм в боях на Брянском и Центральном фронтах. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Погиб 25 сентября 1943 года в бою у деревни Заречье Гомельской области. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Трудовая доблесть