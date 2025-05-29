Учащиеся на выгрузке рыбы

27 мая учащиеся Александровского ремесленного училища организовали воскресник по выгрузке рыбы на рыбозаводе «Половинка». Хорошо работала группа учащихся под руководством секретаря комсомольской организации тов. Павлушиной. За воскресный день 11 учащихся выгрузили два кунгаса сельди.
Новые сорта фруктовых деревьев
Опытник-садовод тов. Мысник доставил из Владивостока на Сахалин шесть новых сортов яблонь, слив и десять сортов винограда.
Наши герои
Уроженец Кировского (ныне Тымовского) района Николай Грищенко был командиром миномётного расчёта 360-стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 13-й армии. Старший сержант проявил мужество и героизм в боях на Брянском и Центральном фронтах. Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Погиб 25 сентября 1943 года в бою у деревни Заречье Гомельской области. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Трудовая доблесть
- Как только кончился шторм, передовики путины вышли в море и вернулись с хорошим уловом. От ставников поступило 1500 центнеров сельди, не менее 1000 центнеров привезли глубьевики, 1000 центнеров камбалы взяли тральщики. Таким образом, за одну ночь по области добыто более 3500 центнеров рыбы – наибольший улов в этом году.
- После дождей подсохла земля, и в совхозе «Пильво» приступили к вспашке и боронованию. Среди трактористов развернулось социалистическое соревнование за переходящий Красный флажок. Целый день механизаторы не слезали с машин, а вечером собрались в конторе на подведение итогов работы. Самую большую выработку дала трактористка тов. Пухомелина – 227 процентов. Трактористка тов. Сугатова и прицепщик тов. Жолобов – 220 процентов. Директор совхоза тов. Дорофиевич вручил трактористке тов. Пухомелиной переходящий Красный флажок.