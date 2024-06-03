Учащиеся в самом отделённом районе области – Северо-Курильском – с нынешнего года сдают экзамены под присмотром «умных» видеокамер

Это стало возможным благодаря подключению школы к системе видеонаблюдения «Ростелекома». Теперь и на северных Курилах станет намного проще организовывать процесс сдачи Единого госэкзамена, его основной период стартовал с 23 мая.

Видео с камер передается в центры обработки данных «Ростелекома», а также транслируется на портал «Смотри ЕГЭ». Подключиться к эфиру и записи могут аккредитованные специалисты и общественные наблюдатели, отметили специалисты.

Сама телекоммуникационная компания обеспечивает видеонаблюдение с ЕГЭ с 2014 года. Как пояснил директор Сахалинского филиала «Ростелекома» Андрей Сун, весь видеоконтент из аудиторий анализирует искусственный интеллект. В дни проведения экзаменов специалисты компании круглосуточно следят за работой системы видеонаблюдения.

Стоит отметить, что цифровые видеокамеры поддерживают высокое разрешение и передают качественный звук. Немаловажный момент – устройства, установленные в аудиториях, расположены так, чтобы в их картинку попадали только участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов.

В поле зрения не попадают заполненные бланки регистрации и ответы, также в тайне остаются и персональные данные участников ЕГЭ.

В нынешнем году Единый госэкзамен на Сахалине и Курилах будут сдавать почти 3 тыс. выпускников 11-х классов. С учетом резервных дней основной период сдачи экзаменов завершится 5 июля.

Антон СМОЛЯКОВ.

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