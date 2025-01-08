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Участница IV Российско-Китайских молодёжных зимних игр сборная Китая уже на Сахалине

В Южно-Сахалинском аэропорту многочисленную команду (144 человек) встречали хлебом-солью под аккомпанемент русских народных музыки и танцев. Приветствовал гостей заместитель председателя регионального правительства Владимир Ющук.

Во главе китайской делегации, прилетевшей на Сахалин, заместитель руководителя главного государственного управления по физической культуре и спорту КНР, вице-президент Олимпийского комитета КНР Лю Гоюн.

В соревнованиях с китайской стороны будут участвовать сборные команды КНР  по горнолыжному спорту, сноуборду, фристайлу, кёрлингу, фигурному катанию на коньках, шорт-треку, лыжным гонкам, лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина.

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