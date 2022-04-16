Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2022 года могут ознакомиться с его результатами, воспользовавшись порталом Госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора. В сообщении отмечается, что получить результат можно авторизовавшись на портале и зайдя в раздел «Документы» в подразделе «Образование» либо через мобильное приложение Госуслуг.
Очередной блок вопросов, касающихся развития региона, был рассмотрен 13 апреля на заседании инвестиционного совета с участием губернатора Валерия Лимаренко.
Будем строить
Сделать городскую среду комфортной для жителей, удобной для бизнеса и привлекательной для...
Сегодня, в День космонавтики, мы не случайно решили рассказать читателям об инженере-исследователе космического корабля «Союз-5» Герое Советского Союза полковнике ВВС Евгении Хрунове.
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