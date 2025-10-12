Участники газового форума в Петербурге дали команду к запуску газораспределительной станции в Поронайском районе

В Поронайске запущена новая газовая котельная. Этот первый объект в центральной части острова Сахалин, работающий на экологически чистом топливе, сообщила пресс-служба правительства области.

Это первый объект в центральной части острова, получивший топливо от газораспределительной станции «Леонидово».

— Сегодня у нас знаковое событие. Мы начали подавать газ на объекты энергетики в Поронайском районе. Новая котельная обеспечит теплом жителей 11 улиц районного центра, 44 объекта жилищного фонда, две школы, а также 14 потребителей, включая объекты федерального и регионального значения. Это важный вклад в создание комфортных условий для людей, в повышение качества воздуха в населенных пунктах. Также мы восстанавливаем социальную справедливость по отношению к жителям нашего газодобывающего региона, которые многие годы не могли пользоваться дешевым и экологически чистым топливом, — сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Глава островного региона отметил, что за 6 лет плодотворного сотрудничества с «Газпромом» уровень газификации Сахалина вырос с 14 процентов до 65. Переведены на «голубое» топливо более 6 тысяч домовладений, а также котельные, объекты жилищно-коммунального хозяйства, предприятия. В итоге сегодня Сахалинская область является лидером Дальнего Востока по этому направлению.

Разрешение на пуск газа дал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

— Как говорят у нас в «Газпроме», и продолжим работу! — добавил он под аплодисменты участников церемонии.

СПРАВКА

XIV Петербургский международный газовый форум проходил с 7 по 10 октября. Мероприятие объединило лидеров газового сообщества и ведущих экспертов. Его участниками стали более 3,4 тысячи человек из 54 стран мира. Программа Форума включила более 110 мероприятий по техническим и общеотраслевым вопросам.