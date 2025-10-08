Участники «Золотой шайбы» определили пары финалистов

7 октября на международном турнире юных хоккеистов «Золотая шайба», посвященного 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, состоялись стыковые матчи за 1 — 4, 5 — 8, 9 — 12 место, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

В главном полуфинале (за 1 — 4 место) «Метеор» из Жуковского одержал волевую победу над «Трансбункером» из Ванино (6:2). У дальневосточников обе шайбы забросил Артем Бабушкин. Подмосковные хоккеисты ответили на это «покером» Дариана Казина. Помимо него отличились Яромир Лобанов и Андрей Бессонов.

Во втором матче «Сахалин» проиграл «Металлургу» из Выксы (1:5). У победителей три шайбы забросил Матвей Степанов, две – Илья Шишков. В составе «Сахалина» гол на счету Дениса Панченко.

Таким образом, 8 октября в игре за золотые награды на лёд выйдут «Метеор» и «Металлург», а обладатель бронзы определится в соперничестве между «Сахалином» и «Трансбункером».

В полуфинале за 5 — 8 место калининградская «Янтарная звезда» добилась большого преимущества над «Торпедо-2013» из Усть-Каменогорска (8:2). А уссурийское «Приморье» выиграло у китайского «Цзянсина» (2:1).

В полуфинале за 9 — 12 место китайский «Цзямусы-2» разобрался с «Металлургом» из Абазы (5:2). Это первая победа команды из Хэйлунцзяна на турнире. К тому же, она казалась волевой. «Цзямусы-2» пропустил шайбу на первой минуте, но сумел добиться своего.

А вот первая команда «Цзямусы» проиграла «Торпедо-2012» (Усть-Каменогорск, Казахстан) со счетом 0:18. В составе «Торпедо-2012» отличились двенадцать хоккеистов, но никому не удалось забросить более двух шайб.

8 октября проводятся все финальные игры.

