Участников жестокого сафари на оленей в Охинском районе было несколько

В уголовном деле о варварском уничтожении стада оленей на севере Сахалина выявляются новые фигуранты.

На днях обвинение предъявлено 43-летнему индивидуальному предпринимателю, уроженцу Углегорского района, прописанному на материке. Ранее «Советский Сахалин» сообщал о задержании и предъявлении обвинения 42-летнему жителю Охи, уже неоднократно попадавшему в поле зрения правоохранительных органов. При обыске у него и у жителя Углегорска изъяли более 10 снегоходов, сани-волокуши, оружие и боеприпасы. В гаражных боксах, ангарах, контейнерах и других помещениях обнаружены тайники и холодильные установки, в которых находились мешки с тушами оленей и другими биоресурсами.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что по предварительным данным, участников незаконной охоты было больше, не один и не два… Остальных еще предстоит вычислить и привлечь к ответственности. Расследование требует времени. Вполне вероятно, что и география участников будет расширяться.

Юридическая квалификация дела пока не меняется, обоим фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ — незаконная охота с применением механического транспортного средства, в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена, группой лиц по предварительному сговору, причинившая особо крупный ущерб.

Как уже сообщалось, по версии следствия, в период с 18 по 23 февраля в Охинском районе у реки Дуна было застрелено не менее 26 краснокнижных северных оленей. Погибло много беременных самок. Ущерб государству составил более 4,7 миллиона рублей.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

По теме:

25 февраля 2023 – Объявлен поиск браконьеров, убивших стадо северных оленей Следственный комитет РФ по Сахалинской области по результатам проведенной проверки по материалам СМИ об уничтожении браконьерами стада северных оленей в Охинском районе в верховьях реки Дуна возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). По сообщению пресс-службы ведомства, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления доложить о ходе следствия.

27 февраля 2023 – Кровопролитие в тундре. Браконьерство вновь набирает силу?

3 марта 2023 – Расследование уголовного дела об убийстве стада северных оленей в Охинском районе продвигается, несмотря на объективные сложности — отдаленность места преступления и погодные условия