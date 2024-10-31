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Участок дороги между сёлами Санаторным и Синегорском закатали в асфальт

На участке автодороги между сёлами Санаторным и Синегорском (входят в черту областного центра) завершили укладку асфальта и обустройство остановок.

Капитальный ремонт трассы между сёлами стартовал в октябре 2022 года. Сейчас завершаются работы по нанесению дорожной разметки. На недавнем заседании рабочей комиссии было заявлено, что подрядная организация выполнила работы согласно проектной и нормативной документации.

Облачение этого участка в асфальтовую одежду стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Для дополнительного комфорта и безопасности населения на участке между сёлами сделаны автобусные остановки с заездными карманами, проложены тротуары, установлен автономный комплекс освещения на пешеходных переходах, устроено барьерное ограждение.

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