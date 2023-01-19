Учатся Родину защищать. Восьмиклассники 26 школ области уже знакомятся с основами начальной военной подготовки

На островах это происходит с опережением общероссийского «графика» (ОНВП в школах страны вводится с 1 сентября 2023 года). А на Сахалине, по рекомендации губернатора, занятия у ребят идут с третьей четверти по пилотному проекту и во вне­урочное время.

Возможно, эксперимент сослужит добрую службу, и к новому учебному году педагоги опробуют методики, отработают верный алгоритм действий, создадут необходимую материальную базу. Ведь, не имея муляжей осколочных гранат Ф-1 и РГД-5, а также автомата Калашникова и другого оружия, детей не обучить практическим навыкам.

Продумывая детали проекта, специалисты регионального министерства образования и областного института развития образования провели установочную конференцию с участием ветеранов боевых действий, кадровых офицеров и создали рабочую группу. В нее вошел и полковник Станислав Калентьев. После увольнения с воинской службы он более пяти лет руководит военно-патриотическим клубом «Наследие» имени полного кавалера ордена Славы Ивана Ивановича Закомолдина в Доме детского творчества г. Анивы.

Его авторская общеобразовательная программа «Служу Отечеству!» опробована, адаптирована, проверена на практике. Воспитанники Станислава Анатольевича показывают отличные результаты не только на муниципальных и областных соревнованиях допризывной молодежи, но и на всероссийских. Так что была своя логика в том, чтобы творческие наработки полковника Калентьева стали основой рабочей программы по начальной военной подготовке учащихся 26 пилотных школ.

– Жаль, что от такой школьной дисциплины времен Советского Союза отказались в годы перестройки, – говорит Станислав Анатольевич. – Как видим, суровая действительность обязывает нас вспомнить эту советскую практику. У моей программы военно-патриотическое направление, но она адаптирована к повседневной жизни. Ведь любому пригодится опыт выживания, умение ориентироваться на местности, правильно разжечь костер, оказать первую медицинскую помощь…

После новогодних «каникул» с рабочей программой «Служу Отечеству!» ознакомились участники пилотного проекта. 30 преподавателей ОБЖ собрались на трехдневные курсы повышения квалификации. Их организатором стал доцент кафедры естественнонаучных дисциплин областного института развития образования, кандидат педагогических наук Николай Савостин, а ведущим преподавателем – разработчик программы Станислав Калентьев.

Вот что он рассказал:

– К этому курсу я привлек действующих сотрудников силовых структур, ветеранов боевых действий, инструкторов, которые недавно на Успеновском полигоне подготовили несколько подразделений для участия в специальной военной операции в Донбассе. Отучив мобилизованных сахалинцев, они окунулись в детскую проблему по начальной военной подготовке.

С Николаем Савостиным мы так спланировали курсы, чтобы педагоги поняли, как в кратчайшие сроки грамотно и творчески провести занятия, заинтересовать ребят этим предметом. Учителя ОБЖ занимались огневой подготовкой, работали с картами по всем правилам военной топографии, находили ориентиры и азимуты, считали по линеечке… Занятия проходили в детском доме № 2 с. Троицкого и в кадетской школе Южно-Сахалинска – в регионе это единственное учреждение, где 12-й год начальная военная подготовка ведется в урочной форме.

На курсах преподаватели также прошли военно-медицинскую подготовку у действующих сотрудников и докторов. Те показали, какие современные средства спасения сейчас практикуются в зоне проведения специальной военной операции в Донбассе. Теперь педагоги, получившие сертификаты о повышении квалификации, научат детей правильно перетянуть рану, остановить кровь, наложить жгут…

– Надеюсь, они сумеют грамотно выстроить учебный процесс, передать ребятам опыт и знания, сформировать навыки, – отметил полковник. Он был приятно удивлен: педагогам понравилась учеба, и они сожалели, что курсы были трехдневными. Просили в следующий раз собрать их на неделю.

В свете последних событий многие земляки поддержали идею возвращения начальной военной подготовки в школы. В том числе и руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» Андрей Фугенфиров, который активно включился в работу, и директора пилотных школ.

Рассказывает директор южно-сахалинской средней школы № 6 Юлия Грицай:

– На прошлой неделе у восьмиклассников прошло первое занятие по ОНВП. К ребятам приходили председатель военно-патриотического центра «Вымпел – Сахалин» полковник Павел Чупрынин, военный комендант г. Южно-Сахалинска подполковник Алексей Раевский, майор Алексей Сотников из радиотехнического подразделения. Они рассказали много интересного из истории Российской армии.

Наш преподаватель ОБЖ Сергей Олейник прошел курсовую подготовку. Пока занятия проходят в классах с упором на теорию, но скоро приобретем все необходимое и оформим кабинет по ОНВП.

Пилотный проект на Сахалине завершится к концу учебного года. А к 1 сентября на федеральном уровне появятся локальные и законодательные акты, которые определят содержание и форму такой внеурочной работы в новом учебном году.

Людмила Степанец.