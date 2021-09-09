Учеба в удовольствие. Современная школа-красавица на 910 мест открылась в Смирных

В новой школе занятия идут в одну смену.

Но 1 сентября здесь сели за парты 950 учеников – за три года, что строился объект, учеников заметно прибавилось.

Бюджету новостройка в рамках национального проекта «Образование» обошлась в 1 млрд 300 млн рублей. В одном из блоков трехэтажного здания разместилась начальная школа с группами продленного дня.

Другой блок предназначен для учащихся среднего и старшего звена. В их распоряжении не только светлые и просторные классы с интерактивными досками, но и мастерские, лингафонный кабинет, пресс-центр, 3D-принтеры, роботы, конструкторы и учебные модули.

Площадь здания в 15 тыс. кв. метров позволила организовать занятия в одну смену, оборудовать три спортзала и замечательную столовую на 485 мест.

Как рассказала заместитель начальника департамента образования Смирныховского городского округа Ольга Чайкина, школу, отвечающую всем современным требованиям, с хорошим качеством возвела южно-сахалинская строительно-коммерческая фирма «Сфера». И это оценили педагоги, родители и дети, еще в августе совершившие экскурсии по учебному зданию.

Для детворы здесь предусмотрены зоны отдыха, где можно посидеть на мягких диванчиках и пообщаться со сверстниками, поиграть в настольные игры или ростовые шахматы, позаниматься на компьютере.

Уроки по астрономии будут увлекательными. Пристальнее вглядеться в звезды и планеты Вселенной позволят проекционный мини-планетарий и телескопы, а также набор интересных видеоматериалов.

Для уроков изо и черчения приготовлены этюдники, модели, инструменты, электронные планшеты. Учителя будут стараться максимально использовать такое оборудование. По словам Ольги Чайкиной, они пройдут специальную подготовку.

Людмила НИКОЛАЕВА.
Фото Елены ИКОННИКОВОЙ.

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