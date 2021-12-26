Учебно-тренировочный центр «Восток» возобновил работу

Собственник комплекса передает его в пользование региональному министерству спорта региона и финансировать объект будет областной бюджет, сообщает пресс-служба регионального правительства. На базе комплекса уже прошёл новогодний турнир по чир спорту. Мероприятие стало первым после полугодового перерыва в деятельности центра.

– «Восток» является уникальной базой для проведения мероприятий различного уровня. Это место с богатой полувековой историей и возможностями, которые нужно использовать на благо развития не только спортивной, но и других отраслей, – отметил исполняющий обязанности министра спорта области Артём Подшивалов.

Островные спортсмены и гости из других субъектов России давно знают о центре и по достоинству оценивают условия для проведения тренировок и соревнований.

До конца этого года комплекс примет спортивные мероприятия по боксу, кикбоксингу и художественной гимнастике. А уже в 2022 году «Восток» ждут массовые физкультурные и спортивные события дальневосточного и всероссийского уровней, а также тренировочные мероприятия сборных команд области по разным видам спорта.