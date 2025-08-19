Учебный год для первокурсников Сахалинского госуниверситета начнется 1 октября

К этому дню будут готово к заселению новые общежития, сообщает пресс-служба СахГУ. Но сдвижка начала учебного года не отразится на учебной программе – в расписании занятий все будет учтено. А с 22 сентября для первокурсников будут организованы встречи с кураторами, ознакомительные лекции.

Студенты из других регионов страны, которые уже приобрели билеты на Сахалин, будут размещены в общежитии №4 по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 70. Заселение в это общежитие начнется 25 августа. О прилете раньше этого дня нужно будет сообщить по телефону +7 (995) 620-35-70, Анне Валентиновне.

Студенты 2–5-го курсов высшего образования и студенты всех курсов средне-специального образования начнут учебу, как обычно, – 1 сентября.

Следите за новостями на сайте СахГУ и в официальных соцсетях.

Для ответов на вопросы организована Горячая линия по номеру телефона +7 (995) 620-35-70 с 09:00 до 17:00 по сахалинскому времени.