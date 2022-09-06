Ученица Олега Табакова из Южно-Сахалинска. Прославленная актриса театра и кино Елена Майорова начинала свой земной и творческий путь в областной столице

Дом № 192а в Южно-Сахалинске многим известен как «Дом Майоровой». Называют его так потому, что там жила семья артистки. Ее нет с нами уже больше 25 лет, а память о нашей прославленной землячке сохраняют в городском архиве.

В архиве есть отдельный фонд под номером 122, где собраны фото из семейных альбомов, письма и телеграммы, которые Елена посылала родителям из Москвы. А еще выцветшие от времени программки спектаклей с ее участием и автографы ведущих артистов столичного МХАТа, на подмостках которого она блистала. Как рассказала руководитель архивного отдела городской администрации Мария Тихоньких, инициатива аккумулировать эти документы исходила от близких друзей Майоровой, которые сегодня живут в областном центре.

Большую активность проявили одноклассницы – Наталья Лукина, Любовь и Ирина Семионичевы. Они не только были посредниками между архивом и родителями Елены Майоровой, пока они были живы, но и рассказали немало интересного.

Можно сказать, что Южно-Сахалинск стал хорошим трамплином для ее театральной карьеры – здесь школьница Майорова получила первоначальные навыки игры, выработала характер. В школьные годы она занималась в театральном кружке нынешнего Дворца детского и юношеского творчества (на нем с осени 2011 года установлена памятная табличка).

Получив аттестат, в 1975 году поехала поступать в Москву. Не прошла ни в один театральный вуз, но домой не поехала, а стала учиться в одном из ПТУ столицы – чтобы иметь место в общежитии и готовиться к экзаменам на актрису в следующем, 1976 году. Членов приемной комиссии в ГИТИС насторожила ее легкая картавость, они были готовы вычеркнуть сахалинку из списков.

Но она приглянулась Олегу Табакову. Он отмечал ее странный (для столицы) дальневосточный говор. Майорова стала учиться на курсе прославленного артиста, оправдала его надежды и уже на втором курсе сумела преодолеть дефект речи.

Об этом можно прочитать в интернете. Однако не все знают, что в тот догитисовский период в Москве у нее была учеба… в Литературном институте. Елена Майорова, по воспоминаниям одноклассниц, демонстрировала способности к сочинительству, ей даже советовали стать писательницей. Но она хотела быть только актрисой. И вот такой зигзаг судьбы – не поступив в театральный, она подала документы в Литинститут и стала его студенткой. Но там не предоставляли общежитие иногородним. Поэтому пришлось перейти в ПТУ. Родители долго не могли в это поверить.

И в студенчестве, и будучи уже в труппе театра, Елена Майорова не раз приезжала в Южно-Сахалинск. Как вспоминают подруги, в компании с ней всегда было ощущение праздника. А сама Елена Владимировна говорила, что только дома она может быть сама собой и отдохнуть от московской суеты. Поэтому с удовольствием занималась здесь своим любимым делом – шитьем и вязанием.

В 1990 году она приехала в областной центр на гастроли вместе со МХАТом. Для этого специально заменилась на роль в другом спектакле, чтобы побывать на родине. Жила у родителей и, естественно, не могла не пригласить в гости своих прославленных коллег. В квартире на проспекте Мира был в том числе и тогдашний художественный руководитель театра Олег Ефремов.

Отец Майоровой, Владимир Афанасьевич, даже делал ему массаж. А мама, Лидия Васильевна, очень хотела увидеть Олега Табакова. Но он прийти к ним не смог, и женщину это сильно огорчило. Когда сели за стол, она произнесла: «Эх, жаль Олега Павловича нет». За столом возникло небольшое напряжение. И тут ее дочь сказала: «Ну, Олега Павловича нет, но и те, кто сидит, сойдут». Все посмеялись, обстановка разрядилась.

Одноклассницам хорошо запомнился последний приезд подруги в 1996 году. До трагической гибели, 23 августа 1997 года, оставался год.

– Тогда она гостила целый месяц, – рассказала Ирина Семионичева. – Мы два раза ездили за ягодой во Взморье. Один раз на старом «Москвиче». Другой – в фургоне КамАЗа, в компании 8 человек. Во Взморье зашли в магазин, там стояло несколько человек. Один из покупателей, приглядевшись к вошедшим, произнес: «Как женщина на Майорову похожа!».

Еще один случай. Поехали кататься по городу на машине. Раннее утро. На улице Железнодорожной неожиданно увидели знакомого по имени Борис. Подруги удивились: с женой он живет на Пуркаева и как это оказался так рано в другом районе. Знает ли жена? Стали кричать ему по имени. И только когда ближе подъехали, поняли, что обознались. Елена Майорова, высунувшись из окна, по-театральному засмеялась. Все это так отпечаталось в памяти, потому что это была последняя встреча в этой жизни на родной земле…

В следующем году будет 65 лет со дня рождения актрисы. И ее подруги, и Мария Тихоньких надеются, что к тому времени фонд 122 пополнится новыми свидетельствами о жизни нашей талантливой землячки, а на их основе можно будет организовать выставку, еще раз напомнив о том, какую прославленную актрису воспитала для театрального мира областная столица.

Сейчас с фондом 122 могут ознакомиться все желающие – собранные свидетельства жизни Майоровой выставлены на отдельном стенде в архивном отделе города по адресу: улица Ленина, 69.

Антон СМОЛЯКОВ.

Справка

Елена Майорова родилась в Южно-Сахалинске 30 мая 1958 года. Погибла 23 августа 1997 года в Москве. После окончания ГИТИСа в 1980 году по приглашению Олега Табакова пришла в театр «Современник». В 1983 году перешла во МХАТ, где была задействована во всех ведущих постановках. Ее Маша из «Трех сестер» Чехова покорила всех столичных театралов. В 1989 году Майоровой было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. Снялась в 47 картинах.

Знаете ли вы, что…

Южно-Сахалинск является местом рождения для 31 артиста, режиссера, сценариста и других работников киноиндустрии. Среди наиболее известных – актрисы Амалия Мордвинова (родилась в 1973 году), Анастасия Макарова (родилась в 1982 году), Анастасия Немец (родилась в 1972 году); актеры Олег Маловичко (родился в 1970 году) и Олег Соцердотский (родился в 1991 году); оператор, режиссер и сценарист Владимир Дмитриевский (родился в 1946 году); художник, режиссер и сценарист Андрей Кузнецов (родился в 1966 году).

Кстати

Мемориальная доска на Дворце детского и юношеского творчества в областном центре появилась по инициативе регионального фонда культуры в октябре 2011 года. На торжественную церемонию пришли московские коллеги Елены Майоровой – артистки Лара Чаклин и Инга Оболдина, они как раз участвовали в проходившем у нас театральном фестивале «Сахалинская рампа». Подробно об этом событии «Советский Сахалин» рассказывал в номере от 1 ноября 2011 года в материале «Верность детской мечте».

Москвички вспоминали, что Елена Майорова и жила, и играла на разрыв аорты. Она всю себя отдавала друзьям, работе, легко находила общий язык с людьми, была светлым и добрым человеком, но с характером и принципами.