Ученикам южно-сахалинской школы №6 можно позавидовать. Во время уроков им позволяется то, что запрещено другим сверстникам

Во втором классе «Б» рядом с обычными партами стоят конторки, похожие на бюро. Каждые десять минут урока учитель звонит в колокольчик, и дети меняются местами.

Один садится за парту, а другой встает за конторку. Под ногами у него деревянный коврик-массажер – для профилактики плоскостопия.

Менясь местами, ученики выполняют еще пару упражнений – уже для профилактики сколиоза и от усталости глаз.

Конторки стоят во всех младших классах «Б». Еще в центре кабинетов висят карточки с фотографиями природы («Экологический календарь») и их описанием. Школьники должны по нескольку раз за урок дотянуться до изображений и прочитать надписи.

Дети во время занятий могут даже свободно перемещаться по классу, не спрашивая разрешения у учителя.

На протяжении десяти лет в этой школе дети из начальных классы «Б» учатся по методике российского ученого Владимира Базарного. Врач-педагог предложил использовать зрительные тренажеры, разрешить ученикам во время урока вставать после выполнения заданий. А еще — дать детям свободу передвижения по классу, а учителю — возможность вести урок из разных частей комнаты, чтобы школьники меняли направление взгляда.

Идею ввести это нововведение в учебный процесс озвучила школьный психолог Лариса Мидюлянова. А учительница младших классов Галина Комисарова ввела ее в практику.

По статистике, которую ведет педагог, ее ученики меньше других болеют простудными заболеваниями. Дети физически сильнее, выше ростом, подвижнее. Ведут себя на уроках спокойнее.

Справка: конторки Базарного применяются в каждом регионе и в крупном городе. Методика сенсорной свободы психомоторного раскрепощения в приоритете у Белгородской области, Красноярского и Ставропольского краев и республики Коми.

— Четыре года назад у восьми моих первоклассников обнаружилось плоскостопие. А к окончанию начальной школы у них этот диагноз был снят. Вот что значит методика Базарного! – говорит Галина Комисарова.

— Не знаю, применяют ли ее в других школах области. Я рассказывала о преимуществах этой практики участникам городского конкурса «Учитель года», на открытых занятиях и на мастер-классах. Но оборудование дорогое, не каждая учебная организация может его приобрести. Если только последовать нашему примеру — выиграть грант.

Дарина Деревягина.