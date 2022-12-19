Ученики «Кванториума РЖД» создали искусственный интеллект. Он появится в виде чат-бота к лету следующего года

В южно-сахалинском детском технопарке впервые прошли инженерные каникулы для школьников. В течение недели 40 ребят обучались новым информационным технологиям и реализовывали собственные инновационные проекты. 10 школьников специально приехали из холмского лицея «Надежда».

В первый день образовательного форума подростков ознакомили с «Кванториумом» и детской железной дорогой. Специалисты обозначили наиболее востребованные и проблемные темы для работы. Для сбора дополнительной информации ребята общались с работниками железной дороги и педагогами технопарка.

– Мы стремимся уделять больше внимания творческому развитию детей, в том числе в технических направлениях, – рассказал начальник центра технического развития «Кванториума РЖД» Иван Алексеенко. – И организовали первую такую встречу с ребятами. Компания не стоит на месте и готовит будущие кадры. Быть может, через несколько лет эти школьники станут нашими сотрудниками.

Во время защиты проектов Иван Алексеенко и другие члены жюри выделили несколько наиболее интересных идей. Одна из них, кстати, заработает к лету следующего года. Она основана на общении человека с искусственным интеллектом, так называемым чат-ботом посредством приложения на телефоне. В нем можно будет узнать расписание, длительность и стоимость поездки. Также планируется реализовать проект по созданию автоматических пандусов, чтобы люди с инвалидностью могли без проблем зайти в вагон. И взято на заметку предложение о создании дополнительных мест отдыха недалеко от перрона. Все эти идеи будут выполняться на основе пожеланий посетителей.

Кроме этого, для школьников провели экскурсии по железнодорожному вокзалу, музею истории железной дороги, учебному центру по повышению квалификации. Ребята поучаствовали в мастер-классах, в которых смогли отправить и принять поезд, попробовать себя в роли машиниста.

– Подобные мероприятия становятся все популярнее, так как информационные технологии применяются практически во всех областях: образовании, медицине, транспорте, логистике, – говорит Иван Алексеенко. – Сейчас даже существует цифровой кадровый учет.

Бумажные трудовые книжки заменяются электронными. Новые технологии облегчают людям жизнь. Мы можем получить информацию здесь и сейчас, для этого не надо никуда идти и стоять в очередях. Онлайн можно взять необходимую справку и оставить заявку на индивидуальную встречу. Также работники железной дороги стремятся к тому, чтобы опасные операции выполняли роботы. Но нужны специалисты, которые смогут ими управлять.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.