Ученики начальных классов в сахалинских школ обеспечиваются бесплатным питанием

Власти региона подготовили предложения Минпросвещению РФ об увеличении федеральных дотаций для сохранения бесплатного питания для учеников начальных классов. По предварительным расчетам, с 1 сентября стоимость питания для школьников будет увеличена на 22 процента. Со своей стороны, региональный бюджет готов взять на себя дополнительные расходы по организации питания учеников 5-11 классов.

– Здоровье сахалинцев и курильчан для нас в приоритете, а детей особенно. Поэтому мы придерживаемся прежней позиции, и она принципиальная – никакого ухудшения питания детей в новых условиях быть не должно. Все дополнительные расходы возьмет на себя бюджет, для родителей школьников плата не увеличится, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Как уже сообщалось, глава региона распорядился также организовать постоянный мониторинг качества питания в дошкольных учреждениях, а также увеличить финансирование на организацию питания в детских садах, чтобы не допустить ухудшения качества питания или роста родительской платы.