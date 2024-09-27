Ученые обнаружили не менее 10 новых для науки видов в акватории Курил

Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН) завершил экспедицию в акваторию Курильских островов. В ходе плавания ученые обнаружили не менее 10 новых видов полихет – многощетинковых морских червей, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории эмбриологии ННЦМБ ДВО РАН Василий Радашевский.

“Одной из многочисленных групп в донных сообществах были многощетинковые черви – полихеты. На защищенной пологой литорали острова Симушир обнаружены их обширные поселения плотностью до 1 млн особей на квадратный метр. Поселения других видов многощетинковых червей с такой же плотностью были обнаружены на литорали и в мелководной зоне закрытых бухт Южных Курильских островов. Несмотря на предыдущие исследования фауны Курильских островов, нами обнаружено не менее 10 новых видов полихет, образцы которых зафиксированы для последующего морфологического и молекулярного анализа”, – рассказал Радашевский.

Также были выявлены несколько новых для науки видов других микроскопических беспозвоночных – точные результаты будут доступны после подробного анализа.

Ученые исследовали острова Большой Курильской гряды: Онекотан, Симушир, Уруп, Итуруп, Кунашир, а также острова Малой Курильской гряды: Шикотан, Юрий. Для дальнейшего исследования отобрали 131 пробу воды на 35 станциях, в числе которых как морские гидробионты, донные осадки, морская вода, так и образцы антропогенного мусора с глубины 669 м.

Исчезновение распространенного вида мидий

Еще одно необычное наблюдение сделали ученые в ходе экспедиции. Они не обнаружили в акватории Курильских островов мидий Mytilus trossulus, ранее представленных там в огромных количествах и повсеместно. Не осталось даже раковин этого очень распространенного используемого в биомониторинге вида, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории физиологии ННЦМБ ДВО РАН Виктор Кавун.

“В середине 80-х годов на большей части Курильских островов нами были собраны пробы Mytilus trossulus, которые послужили основой мониторинга содержания металлов в их прибрежных водах. В ходе данного рейса планировалось собрать пробы этого вида двустворчатого моллюска для долговременной сравнительной оценки содержания тяжелых металлов в их тканях. Однако в ходе проведения работ на литорали и сублиторали (водолазные работы) на большинстве обследованных станций моллюски этого вида и даже их раковины не были обнаружены”, – рассказал ученый.

Он добавил, что, согласно мониторингу, мидии исчезли из акватории не менее трех лет назад. Причины нуждаются в тщательном изучении, так как тихоокеанские мидии считаются самыми частыми и доминирующими обитателями твердых субстратов в Северном полушарии.

“Такое исчезновение моллюсков этого вида из районов их традиционного обитания, причины которого на данный момент неясны, несомненно, и в дальнейших исследованиях, заслуживает особого внимания”, – обозначил Кавун.

Двустворчатые моллюски часто используются в биомониторинге – благодаря широкому распространению, малоподвижному образу жизни, фильтрационному питанию и способности к биоаккумуляции загрязняющих веществ, включая тяжелые металлы. Этот вид мидий всегда считался самым доступным для проведения биомониторинга.

Цели и ход экспедиции

ННЦМБ ДВО РАН провел экспедицию к Курильским островам на научно-исследовательском судне “Академик Опарин”. В ней приняли участие 22 сотрудника института, а также в качестве соисполнителей исследований выступили восемь сотрудников Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН и один – из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

“Целью экспедиции являлось комплексное исследование морских экосистем Курильских островов, в том числе в условиях климатических изменений, антропогенного и гидротермального воздействия”, – рассказали сотрудники научного центра.

Акватории Курильских островов имеют большой природный и ресурсный потенциал. Там проходит миграция между морской фауной азиатского и американского континентов. В результате влияния холодных и теплых течений, географического положения и геоморфологии островов, активного вулканизма и ряда других факторов условия обитания для морских организмов здесь очень разнообразны. За счет этого на Курилах идет активный промысел рыб, беспозвоночных, водорослей, а также существует большой шанс обнаружения новых, неизвестных ранее науке видов.