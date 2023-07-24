Ученые создали лекарство от рака из… борщевика Сосновского

Эта новость облетела страну и заставила многих россиян иными глазами взглянуть на «зеленого агрессора», заполонившего огромные территории (Сахалин не исключение).

На острове много лет и не очень успешно ведется борьба с опасным растением. Оно содержит фуранокумарины. Попадая на кожу, эти биологически активные соединения вызывают сильнейшие ожоги, особенно при солнечном свете.

Ученые Мордовского госуниверситета имени Н. П. Огарева, участвующие в программе минобрнауки «Приоритет-2030», решили эти свойства борщевика Сосновского обратить против раковых опухолей. Они приготовили препарат из физраствора и липосом – микроскопических пузырьков с фуранокумаринами в виде наночастиц.

После внутривенного введения кровоток разносит лекарство по организму. Оно проникает в ДНК опухолевых клеток. Затем злокачественные образования облучают ультрафиолетом, и они начинают уменьшаться в размерах. Раковые клетки, лишившись возможности делиться, гибнут. В 30% случаев наблюдалось полное выздоровление, причем без каких-либо рецидивов. При всем при том препарат не вредит здоровым тканям организма.

Вот такие результаты получены младшим научным сотрудником университета Валентином Агеевым и его руководителем доктором медицинских наук Олегом Куликовым.

На первых порах ученые предлагают лечить наночастицами борщевика поверхностные формы злокачественных образований (к примеру, базелиомы и меланомы), а также рак кишечника и мочевого пузыря. Возможно, в перспективе откроются новые возможности препарата, аналогов которому в мире нет. По прикидкам ученых, из тонны борщевика реально получить 20 г (или 80 доз) необходимого вещества.

Конечно же, речь не идет об использовании растений, расселившихся в черте городов и поселков. Они должны выращиваться в экологически чистых местах, вдали от трасс и других источников химического загрязнения, под контролем фармакологов. Так что муниципалитеты, в том числе и островные, не получат команду прекратить войну с ядовитым растением, захватывающим все новые территории.

Работа с инновационным лекарством продолжается. До того, как оно войдет в повседневную медицинскую практику, пройдет еще немало времени. Но главное – первые результаты исследований обнадеживают. С чем можно поздравить и разработчиков препарата, и ректора Мордовского госуниверситета Дмитрия Галушко.

Кстати, еще одно интересное применение борщевика Сосновского нашли ученые другого вуза – Российского государственного университета им. И. М. Губкина. Они предложили использовать его для поглощения разлившихся нефтепродуктов и нефти. Между прочим, это растение уже официально включено в состав сорбентов. По сравнению с другими органическими аналогами его эффективность в среднем на 50% выше.

Людмила Николаева.