Ученые выявили зависимость численности минтая от приливов

Объединенная команда ученых из Института океанологии (ИО) имени П. П. Ширшова РАН и Камчатского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии обнаружила, что для точного прогноза численности минтая, главной промысловой рыбы России, необходимо учитывать влияние приливов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службы ИО РАН.

— Полученные результаты меняют традиционные подходы к промысловому прогнозированию. Они показывают, что кратковременные и локальные явления, которые раньше игнорировались в пользу сезонных тенденций, могут быть критически важны для понимания того, как формируются рыбные запасы, — заявил руководитель проекта и заведующий лабораторией геофизических пограничных слоев Санкт-Петербургского филиала ИО РАН Алексей Зимин, чьи слова приводятся в сообщении.

Исследования проводились в Тихом океане у берегов полуострова Камчатка и северных Курильских островов, где на шельфе и в глубоководных каньонах находятся основные районы икрометания восточно-камчатской популяции минтая.

Ученые отмечают, что в прогнозах урожайности минтая долгое время существовал значительный пробел: не учитывалось влияние относительно кратковременных процессов приливного происхождения. Эти факторы, оказывающие непосредственное воздействие на икру и личинки, оставались за рамками традиционных исследований. Сложившиеся методологические подходы в промысловой океанологии были направлены на анализ более медленной, сезонной и межгодовой динамики окружающей среды и потому не позволяли оценивать столь быстропротекающие явления.

Чтобы устранить этот пробел, ученые провели масштабное исследование. Высокоразрешающее компьютерное моделирование позволило воссоздать сложную картину приливных течений и подводного волнения в ключевых нерестовых районах. Анализ спутниковых радиолокационных снимков за десять лет помог зафиксировать на поверхности океана следы четырех тысяч короткопериодных внутренних волн, происхождение которых ассоциируется преимущественно с влиянием прилива. Специализированные экспедиции дали «полевые» данные, подтверждающие расчеты и спутниковые данные.

— Оказалось, что приливные течения, сталкиваясь с подводным рельефом, порождают гигантские внутренние волны, которые, распадаясь, порождают цуги короткопериодных внутренних волн. Этот процесс запускает настоящую цепную реакцию жизни: всплеск питательных веществ вызывает цветение фитопланктона. Фитопланктон, в свою очередь, служит основой питания для личинок минтая. Исследователям удалось не просто описать эту связь, но и получить ее статистическое подтверждение, показав, что интенсификация внутреннего волнения на шельфе приводит через годы к росту запасов минтая, — уточнили ученые.

