Учитель учителей. С творческим юбилеем, Лариса Владимировна!

Лариса Дорофеева вот уже полвека помогает студентам главного островного вуза стать преподавателями словесности. 5 октября талантливого поэта, педагога и ученого поздравили с творческим юбилеем.

С юбилеем Дорофееву поздравляли и ее нынешние, и первые ученики. Среди бывших студентов Дорофеевой — Елена Арсеньева (псевдоним, настоящая фамилия Глушко. — Прим. ред.), популярная писательница из Нижнего Новгорода. Издатели прозвали ее основательницей уникального жанра российского дамского романа, большая часть ее книг повествует о похождениях «русской Анжелики».

Показали сопки, и она согласилась

— Не совсем точно обозначены пятьдесят лет: это только на Сахалине. Я окончила московскую аспирантуру в 1965 году и работала в Хабаровске. Так что общий стаж — 57 лет, — поправила поздравлявших Лариса Владимировна.

Трудовой стаж Дорофеевой стартовал в Хабаровском пединституте, историко-филологический факультет которого она окончила. На Сахалин попала, по собственному признанию, в результате… кризиса.

— Не моего личного, а кризиса всей страны, которая двигалась к изменениям. Институт попал под удар за свободомыслие. На кафедре русского языка и литературы работали очень талантливые люди, их разогнали. Читать лекции на месте было некому, со всего Дальнего Востока присылали десанты преподавателей. Когда пришла моя очередь, меня сманили: показали заснеженные сопки, и я согласилась.

Работала с последним рыцарем

— Кафедра была разогнана, — преподаватель вспоминает первые дни в островном образовании, — но когда я зашла в кабинет, то увидела на полке книгу Юрия Лотмана по структуральной поэтике. Из-за нее в Хабаровском пединституте разогнали мой кружок. А Сахалин оказался настолько свободолюбивым, что никакие удары на него не воздействовали, – вспоминает Дорофеева.

Молодой литературовед попала в интереснейший коллектив. С ней работали Ольга Селютина, Роберт Майман и его ученики, в числе которых Дорофеева упомянула Александру Смолину и рано ушедшего Руслана Якименко.

— Майман был знатоком и энтузиастом театра, читал стихи и вел курсы выразительного чтения, — вспоминает коллегу Дорофеева. — Кто бы из женщин ни зашел на кафедру, он вскакивал и помогал снять пальто. Это был последний рыцарь двадцатого века.

Кружковую работу, начатую в Хабаровске, Лариса Владимировна вела и в сахалинском пединституте. Еще курировала студенческие группы, читала лекции по истории зарубежной литературы, фольклору, мировой художественной культуре, преподавала латынь, готовила студентов к сдаче курсовых и дипломных работ, выступала лектором в библиотеках.

Кроме этого Дорофеева — автор больше сотни научных монографий и двух художественных книг для детей. И большого количества научно-популярных статей в областной, дальневосточной и российской прессе.

Стала жертвой плагиатора

— Первое стихотворение написала в пять лет и тут же известила об этом родственников: «Парень идет, дрова несет, печь растопляет, кастрюли наставляет». В седьмом классе писала стихи, жила в это время в Хабаровске. Газета «Молодой дальневосточник» печатала стихи школьников, там я начала публиковаться, – рассказывает Лариса Владимировна.

Стихотворение «Белая сирень», которое Дорофеева написала по пути из школы, некий плагиатор позже издал под своим именем. А потом произведение перепечатывали другие издания, но почему-то без второй строфы. Лариса Владимировна уверена: поработала советская цензура, заподозрившая неладное в белом цвете веток, которые тянутся за забор…

— Есть у меня стихотворение об ученике. Я его люблю и до сих пор молюсь о нем, иногда рассказываю об этом студентам.

Гляжу и вижу очень четко —

Мой ученик умней меня.

Я ограниченная тетка,

И это мне яснее дня.

И я скажу ему об этом:

«Меня ты, парень, перерос!».

И он сразит меня ответом:

«Уйдите, мне не видно звезд».

Ученица не отказалась

Коллега и любимая ученица Дорофеевой, доктор филологических наук, профессор Елена Александровна Иконникова призналась, поздравляя юбиляра: однажды она чуть не предала педагога… Для Ларисы Владимировны это оказалось новостью.

Еще в студенчестве Иконникова решила писать дипломную работу под руководством Дорофеевой. Но одна из институтских преподавателей, отличавшаяся крутым нравом, предложила студентке писать диплом у нее.

Собравшись с духом, Елена Александровна все же отказала строгому педагогу. Та неожиданно похвалила будущего профессора за твердость решения: «Молодец! Если бы ты сказала, что отказываешься от Дорофеевой, я бы тебя не взяла».

Улыбалась и вдохновляла

По свидетельству Иконниковой, у Ларисы Владимировны есть особый талант — вдохновлять. Для подтверждения слов Елена Александровна привела пример Марии Маниковской, хабаровского профессора философии. Та рассказала ей, что на всю жизнь выбрала философию после случайной встречи с Ларисой Владимировной на хабаровской улице.

— Маниковская спросила Ларису Владимировну, что у нее случилось в жизни? — передает слова коллеги Елена Иконникова. — Лариса Владимировна ответила: «Читаю Гегеля, купаюсь я в блаженстве». И Маниковская пошла в… философы.

— Моя коллега и подруга из Хабаровского института, которая тоже поступала в аспирантуру, выбрала для диссертации одну из трагедий Шекспира — моего любимого автора. Тогда наш руководитель профессор Зоя Тихоновна Гражданская сказала: «Нам что, солить шекспироведов?!». И дала мне Томаса Гарди. Там было поле непаханое… Благодаря тому, что он жил в середине XIX века, перечитала всех философов того столетия. И тем самым подковала себя в философии.

Вся жизнь под властью ценностей

Отвечая на вопросы поздравлявших, Лариса Владимировна поделилась результатами преподавательского эксперимента. Перед началом курса она анкетирует студентов.

— Я увидела водораздел двух поколений. Между четвертым и пятым курсами, которые отвечали на вопрос «Ценности моей жизни». Студенты четвертого курса родились в 2001 году, в новом тысячелетии, под новой звездой спасения и возрождения России. Они все поставили на первое место в своей анкете семью и любовь. Пятый курс, который родился всего на год раньше, на первое место ставил свободу.

…От редакции «Советского Сахалина» поздравляю Ларису Владимировну Дорофееву с творческим юбилеем. Жду ближайшей встречи, чтобы продолжить большой разговор с сахалинским ученым. И очень завидую современным студентам, у которых впереди еще несколько лет регулярных лекций ярчайшего сахалинского словесника.

Николай ШЕЛЕПОВ.