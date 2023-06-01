Учкудук – Москва – Сахалин

Тахир Ризепов (сценический псевдоним Ризо) – еще один участник нашего проекта. Он автор-исполнитель из первого состава известного на весь Советский Союз узбекского вокально-инструментального ансамбля «Ялла». Одним из хитов, прославивших этот коллектив, была песня «Учкудук – Три Колодца».

Тахир родом из Бухары. У него высшее музыкальное образование. Играет на блокфлейте, саксофоне, кларнете, многоствольной национальной флейте (най), гитаре, профессиональный звукорежиссер. Лауреат премии Ленинского комсомола и телевизионного конкурса «Алло, мы ищем таланты!». В начале 1970-х в Советском Союзе было очень популярно это творческое соревнование, которое вел Александр Масляков. Оно во многом помогло становлению ВИА «Ялла» и его руководителя Фарруха Закирова.

В 1972-м в составе ВИА «Ялла» Тахир Ризепов гастролировал по СССР, Германии, Румынии и Болгарии. Позже стал руководителем и аранжировщиком фолк-рок-группы «Квазары». В 1988 году, будучи режиссером-постановщиком театрализованных программ, с народным ансамблем из Бухары представлял Советский Союз на международном фольклорном фестивале в Канаде. Последний считается одним из ярких народных праздников мира. Парни из Бухары тогда покорили Канаду своим вокалом.

Более 20 лет назад Тахир Ризепов переехал с семьей в Саратовскую область, где у него огромная аудитория почитателей. Он выступает на концертах с разнообразными сольными программами, где звучат его старые и новые авторские песни.

Любимая музыка Ризо – ретро 1950 – 1980-х годов. Любимое кино – «Иисус Христос – суперзвезда». Девиз, которому он следует по жизни: «Не сложно перепеть чужую песню. Старайся написать свою». Вдохновленный восточной поэзией и мировой классикой, он сочинил музыку и исполнил композиции на стихи Рабиндраната Тагора, Уильяма Шекспира, Омара Хайяма, Роберта Бернса, Михаила Лермонтова и других.

А нашему острову Ризо посвятил авторскую песню «От Москвы до Сахалина» (второе название – «Островитянка»). Ее лирический герой по зову любви из столицы отправляется на далекий остров к избраннице, с которой познакомился на свадьбе друга. Девушка не прельщается мегаполисной суетой и отдает предпочтение родному Сахалину. Так что, судя по настроению ее избранника, скоро и он станет островитянином. Тем более что здесь ему нравится.

Так в коллекции нашего проекта появилась композиция с колоритными восточными интонациями – от тенора из Узбекистана.

Людмила Степанец.