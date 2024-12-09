Удача любит упорных и талантливых. Главный редактор «Советского Сахалина» названа «Редактором года»

В Москве назвали имена победителей престижного ХХХ Всероссийского конкурса журналистов «Золотой Гонг-2024», носящего имя декана факультета журналистики МГУ Ясена Засурского.

Победителем в номинации «Редактор года» стала главный редактор газеты «Советский Сахалин» Татьяна Вышковская. Впервые в 30-летней истории конкурса победителем в этой номинации признан редактор СМИ дальневосточного региона.

Торжественная юбилейная церемония состоялась в зале пленарных заседаний Общественной палаты Российской Федерации. Здесь собрались именитые журналисты, представители органов власти и общественных организаций. Для участия в конкурсе было подано 196 заявок от 83 средств массовой информации. В журналистской среде престижно обрести шанс побывать на «Золотом Гонге» и получить из рук жюри диплом или заветную статуэтку древнегреческой богини вестей и радуги Ириды.

«Советский Сахалин» уже звучал на торжественных церемониях вручения наград Всероссийского конкурса «Золотой Гонг».

19 лет назад редакция победила в номинации «Газета года-2005», в 2011 году за результативность публикации «Реликтовая помойка» о спасении реликтовых островков природы награждён корреспондент Ярослав Сафонов, в 2008 году за серию статей дипломом второй степени в номинации «Расследование года» был отмечен ответственный секретарь редакции Вячеслав Жердев.

На этот раз победа улыбнулась главному редактору издания.

Вручая награду сахалинскому редактору, известный журналист, исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России Софья Дубинская отметила, что на пороге 100-летия «Советский Сахалин» современен, ему доверяют люди. А главный редактор Татьяна Вышковская, коренная сахалинка, остаётся верна газете и своему островному краю. Удача любит упорных и талантливых!