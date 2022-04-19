Удар! Еще удар! Южно-Сахалинск принимает участниц финала чемпионата России по волейболу высшей лиги «Б»

Мяч над сеткой

С 19 по 24 апреля в Южно-Сахалинске состоится второй финальный тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б». По его итогам определятся обладатели наград, сообщили в региональном министерстве спорта.

Участниками финала стали шесть команд. Четыре из них на предварительном этапе стали сильнейшими в группе «Центр» (ВК «Муром», «Северянка-2» из Череповца, «Италмас-ИжГТУ» из Ижевска и «Рязань-РГУ»). Группу «Сибирь» в финале представляют «Сахалин» (Южно-Сахалинск) и «Олимп» (Новосибирская область).

Первый финальный тур команды завершили со следующими показателями:

1. ВК «Муром» – 5 побед (14 очков).

2. «Италмас-ИжГТУ» – 4 (13).

3. «Сахалин» – 3 (8).

4. «Рязань-РГУ» – 2 (5).

5. «Северянка-2» – 1 (5).

6. «Олимп» – 0 (0).

Матчи второго финального тура пройдут в спортивном комплексе спорт­школы по волейболу (ул. Горького, 7/3).

Стоимость билетов 100 и 50 рублей (на трибуну и на балкон, соответственно). Приобрести их можно только в спортшколе по волейболу. Старт продаж за час до начала первого матча.

Расписание игр:

19 апреля 15.00. ВК «Муром» – «Олимп».

19 апреля 17.00. «Северянка-2» – «Рязань-РГУ».

19 апреля 19.00. «Сахалин» – «Италмас-ИжГТУ».

20 апреля 15.00. «Олимп» – «Рязань-РГУ».

20 апреля 17.00. «Северянка-2» – «Италмас-ИжГТУ».

20 апреля 19.00. «Сахалин» – ВК «Муром».

21 апреля 15.00. «Рязань-РГУ» – «Италмас-ИжГТУ».

21 апреля 17.00. «Северянка-2» – ВК «Муром».

21 апреля 19.00. «Сахалин» – «Олимп».

23 апреля 15.00. «Рязань-РГУ» – ВК «Муром».

23 апреля 17.00. «Олимп» – «Италмас-ИжГТУ».

23 апреля 19.00. «Сахалин» – «Северянка-2».

24 апреля 11.00. «Италмас-ИжГТУ» – ВК «Муром».

24 апреля 13.00. «Олимп» – «Северянка-2».

24 апреля 15.00. «Сахалин» – «Рязань-РГУ».

Северное многоборье

Островная спортсменка Екатерина Ирич стала серебряным призером чемпионата России по северному многоборью. Старты прошли в г. Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа.

Сахалинскую область представляли трое атлетов из Охи. Они боролись за победу не только в чемпионате, но и в первенстве.

Член сборной России по северному многоборью Екатерина Ирич заняла второе место в чемпионате и выполнила норматив мастера спорта. Дарья Валеева и Матвей Ерин оспаривали медали в первенстве, но призовых мест им занять не удалось.

Переиграли «инопланетян»

Команды ФНЛ-2 (группа 3 «Б») сыграли матчи третьего тура первенства России по футболу. «Сахалин» в Раменском противостоял местному «Сатурну».

Погода была далеко не весенней. Порой осадки в виде дождя сменялись на снежные заряды. И к чести «Сахалина» он добился в этих далеко не футбольных условиях второй победы. Счет в матче на 35 минуте открыл Артур Тихомиров – 1:0. Во втором тайме хозяева поля старались сравнять счет и по возможности вырвать победу.

Насколько шла упорная борьба на поле говорит такой факт: на 80 минуте рефери встречи показал сразу две красные карточки. Игроку «Сатурна» Тимуру Лобанову — за грубую игру, а сахалинцу Алексею Сергулеву — за неспортивное поведение. Но «Сахалин» смог дожать соперника. На пятой компенсированной минуте матча Евгений Матрахов поставил окончательную точку в этой встрече – 2:0.

– Тяжелый матч, тяжелые погодные условия. Но тем ценнее победа, одержанная в напряженной борьбе с хорошим соперником. Конечно, очень доволен. И качеством игры, и особенно результатом. Сыграли достаточно компактно и ничего сопернику не дали сделать, – отметил наставник «Сахалина» Олег Кокарев.

Впереди у островитян два поединка на выезде, а затем домашняя серия из пяти матчей на родном «Спартаке».

Наши школьницы – третьи

Островные спортсменки завоевали бронзовые медали на II этапе XI летней Спартакиады учащихся России по художественной гимнастике. Состязания прошли в Республике Саха (Якутия).

За победу боролись спортсменки из 9 субъектов Дальневосточного федерального округа.

Сборная команда Сахалинской области в упорной борьбе заняла третье место.

Две медали

Определены очередные победители и призеры «Красноярской лиги дзюдо-2022». Воспитанники областной спортшколы самбо и дзюдо завоевали две медали.

В возрастной группе юношей 2006 – 2008 г. р. в весовой категории до 81 кг третье место занял Даниил Пудовкин. Его соперниками были 14 борцов. Сахалинец выиграл три схватки из четырех.

Третье место также занял Кирилл Уваров, он выступал в весовой категории до 90 кг.

Успех самбистов

Островные спортсмены привезли «золото», «серебро» и «бронзу» с первенства ДФО по самбо среди юношей и девушек 12 – 14 лет. В соревнованиях приняли участие свыше 308 спортсменов из десяти регионов ДФО. Старты прошли в Хабаровске.

Победителем первенства стал корсаковец Вячеслав Бисембаев. «Серебро» у Даниэля Бердикулова из областной столицы. А третье место занял Егор Вострухин из Анивы. Все спортсмены выступали в весовой категории 65 кг.

По итогам состязаний Вячеслав Бисембаев и Даниэль Бердикулов завоевали право представлять ДФО на первенстве России в Армавире.

Теперь – заслуженный

Сахалинскому тренеру по сноуборду Алексею Желтову присвоили почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России». Островитянин готовит спортсменов на базе спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду.

Спортсмены Алексея и Ольги Желтовых принимали участие во всероссийских и международных соревнованиях. В 2021 их воспитанница София Надыршина стала призером Кубка мира по сноуборду, победителем в параллельном слаломе и призером в параллельном слалом-гиганте на чемпионате мира, а также победителем первенства мира среди юниоров и чемпионата России по сноуборду в параллельных дисциплинах.

По итогам двух спортивных сезонов 2020 – 2021 гг. и 2021 – 2022 гг. София отобралась в сборную команду Российской Федерации, в составе которой представляла страну на Олимпийских играх в Пекине. Помимо этого, спортсменка стала заслуженным мастером спорта.

Алексей совместно с Ольгой Желтовой подготовили двух мастеров спорта России и пятерых кандидатов в мастера спорта.

Подготовили Игорь КАРПУК и Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.