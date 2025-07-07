«Удивительные» квитанции до прокуратуры довели. Защита прав собственников жилья во многом зависит от их собственной гражданской позиции

Можно представить себе удивление и негодование южносахалинцев, узнавших из полученных квитанций о накопившейся задолженности за капитальный ремонт аж за 8 лет… И это несмотря на то, что люди исправно перечисляли всё это время свои кровные региональному фонду кап­ремонта многоквартирных домов! Судя по данным в квитанциях, на этих девятерых «удивлённых» в общей сложности «набежало» более 1,4 млн рублей задолженности.

Последовало обращение в региональную прокуратуру. Надзорный орган по своей линии провёл проверку и пришёл к выводу, что сотрудники НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области» начислили плату заявителю и ещё 8 жильцам за период с 2015 по 2023 годы необоснованно. А произошло всё из-за бумажной неразберихи при передаче документов от ликвидированного ТСЖ фонду.

Руководителю организации вынесено прокурорское представление, виновные сотрудники понесли дисциплинарное наказание. Девяти собственникам квартир в этом многоквартирном доме плату за капремонт пересчитали.

В этом случае благодаря вмешательству прокуратуры справедливость восторжествовала. Между тем, в сфере коммунального обслуживания, а особенно в её финансовой части, то и дело случаются интересные «казусы». Несколько лет назад, вспоминают горожане, руководитель одного из ТСЖ областного центра «химичил» с тарифами в свою пользу. Жильцам выставлялись счета исходя из площади их квартир, а с ресурсоснабжающей организацией расчёты велись по счётчику, причём разница в суммах была существенной. Благодаря активной гражданской позиции жильцов аферы вскрылись, было возбуждено уголовное дело. Дело дошло до суда.

Недавно «Советский Сахалин» рассказал о другой афере: руководительница «управляйки» собрала с жильцов многоквартирного дома в областном центре более 3 млн рублей на разработку проектно-сметной документации и проведение технической инвентаризации для перевода на газ системы отопления. В итоге – ни газа, ни денег. А затем история повторилась, был устроен дополнительный сбор средств на выполнение электромонтажных работ для увеличения электрической мощности для индивидуального подключения отопительных приборов. С тем же результатом. Потребовалось вмешательство правоохранительных органов. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Южно-Сахалинску выяснили, что руководительница перевела эти деньги со счёта компании на личные счета — свои и близких родственников.

Было возбуждено два уголовных дела по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Их объединили в одно производство, расследование продолжается.

Во всех случаях восстановление справедливости потребовало активного участия самих жильцов и собственников квартир. И результаты налицо.

Николай ПИТЕРСКИЙ.