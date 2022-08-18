Удобства для транспорта. В Южно-Сахалинске началось строительство автобусного парка

Сейчас техника занимается подготовкой площадки, проводится выравнивание территории, завоз инертных строительных материалов и др. Новые помещения расположатся на окраине, в окрестностях улицы Железнодорожной.

На современной производственной базе будут созданы все необходимые условия для хранения и обслуживания обновленного подвижного состава крупного муниципального перевозчика – АО «Транспортная компания».

На площадке с инспекцией побывал мэр областного центра Сергей Надсадин.

– Строительство автобусного парка – важный этап транспортной реформы, – отметил градоначальник. – База, на которой сейчас находятся городские автобусы, уже не соответствует современным требованиям. Она расположена в центральной части города, было принято решение перенести ее в более удобное место.

Напомним, в рамках изменений работы общественного транспорта планируется обновить подвижной состав в январе 2023 года. Это 147 автобусов на газомоторном топливе. Первая партия нового транспорта ожидается в конце сентября.

На территории возводимого парка расположится вся необходимая инфраструктура, в том числе автономная котельная, инженерные сети, павильоны для транспорта. Там предусмотрены отдельные помещения для обслуживания электробусов – принципиально нового для Южно-Сахалинска вида городского транспорта. В течение следующего и 2024 годов в город прибудет более 100 автобусов на электротяге.

Согласно проекту, на территории парка появятся столовая, комната отдыха и душевые для работников предприятия. Вся документация прошла государственную экспертизу, получены положительное заключение и разрешение на строительство.

Подрядчиком выступает известная на рынке островного региона компания, один из ее недавно реализованных крупных проектов – детский сад «Лукоморье» в Дальнем.

Срок окончания строительства автобусного парка – конец 2024 года. Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, здесь будет учтен опыт ряда крупных городов, где такие объекты уже возведены. В частности, опыт Белгорода, чьи наработки по модернизации системы общественного транспорта изучали специалисты мэрии Южно-Сахалинска.

Антон СМОЛЯКОВ.