Уехать нельзя остаться. Где поставить запятую?

В статье «Ипотека для одиноких» («Советский Саха­лин» от 21 января 2022 г.) шла речь о причинах, по которым многие молодые сахалинцы после окончания вузов на материке предпочитают не возвращаться домой. «Советский Сахалин» провел в своих соцсетях опрос на эту тему.

Из проголосовавших 70% считают, что выпускники вузов не видят перспектив карьерного роста. Второе по значимости (14%) – отсутствие собственных квадратных метров и необходимость жить с родителями. 7% решили, что молодежь хочет посмотреть мир, поэтому не возвращается на Сахалин. 6% указали на стремление получить престижное образование. И всего два человека считают, что всему виной дефицит культурных мероприятий на острове.

Об ипотеке и об удержании молодежи на Дальнем Востоке говорил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. По его словам, 33% жителей федерального округа арендуют жилье, при этом в среднем этот показатель равен 12%. А 47% людей не покупают недвижимость даже при нулевой ставке по ипотеке – нет возможностей или доходов, подчеркнул Мутко. Для решения этой проблемы ДОМ.РФ будет развивать проекты аренды жилья.

Заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев отметил, что жилье на Дальнем Востоке, к сожалению, дороже, чем в других регионах.

– Но при этом рост цен на жилье здесь за последние три года существенно ниже, чем в среднем по России, – сообщил он. – Благодаря механизму «Дальневосточная ипотека» уже десятки тысяч семей получили новые квартиры. Мы сейчас вводим программу «Дальневосточного квартала». Постараемся сделать, чтобы такие кварталы были построены во всех дальневосточных субъектах Российской Федерации. А там – целый ряд преференций, которые будут автоматически снижать цену продаваемого жилья.

В островной области в 2021 году 24 тыс. семей улучшили свои жилищные условия с помощью дальневосточной ипотеки при ставке не более 2%.Новоселов могло быть и больше. Но… Многие молодые люди не могут претендовать на льготную ипотеку, поскольку не успели обзавестись семьей.

Судя по данным Росстата, молодые сахалинцы поздновато вступают в брак (25 – 29 лет), что объясняется стремлением в первую очередь сделать профессиональную карьеру. Либо вообще не регистрируют супружеские отношения.

В Сахалинской области в 2019 году в брак вступили 1849 невест и 1614 женихов этой возрастной группы. Оформили развод 765 девушек и 359 юношей. При этом на 1 января 2020 года численность молодежи составила 90,7 тыс. человек. Мужчин по этой статистике больше, чем девушек: 55,4% – юноши, 44,6% – женщины.

«Советский Сахалин» два года назад поднимал проблему ипотеки для молодых островитян. Если убрать из обязательных условий ее получения семейный статус, это обязательно скажется на «оседлости» молодежи. Собственное жилье в городе, где вырос, где есть друзья, вполне может стать для молодого специалиста сдерживающим фактором отьезда на материк. Во времена молодости их родителей выпускники профессиональных учебных заведений имели возможность получать служебное жилье. И такого оттока населения с Дальнего Востока, как наблюдается в последние годы, все же не было.

Дарина Деревягина.