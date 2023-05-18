Уезжая, возвращайтесь!

Многими сахалинцами подмечено особое притяжение острова. Земляки, которые родились и прожили на Сахалине и Курилах не один год, но в силу разных обстоятельств уехали на материк, до сих пор ощущают магнетизм малой родины и сильное ностальгическое чувство. А тот, кто хоть раз побывал в этом далеком краю, испытывает желание вернуться к его берегам.

Людмила Боровко-Пулина родом из Донецка. Там училась и работала на швейной фабрике. Но душе хотелось большего. И на какое-то время Людмила сменила земную профессию на небесную – стала стюардессой в столице Армении.

После замужества вернулась в родной город, трудилась на фабрике игрушек и в филиале трикотажного цеха, растила дочь. Но для полного счастья и этого было мало.

За романтикой семья отправилась на Сахалин, где в портовом городе Холмске и бросила якорь. С той поры минуло 26 лет. Так что Людмила ощущает себя островитянкой. Ценит в людях доброту и честность, а в жизни – красоту и искусство.

Сахалин настроил ее на поэтическую волну. Она печаталась в различных изданиях и альманахе «Сахалин-2007». У нее два сборника стихов и более 30 песен на авторские тексты. Одну из них – «Прощай, Сахалин», записанную в 2017 году, мы представляем сегодня в нашем проекте. Ее исполняет холмчанин Андрей Олещенко на свою же музыку.

В свете последних событий в творчестве Боровко-Пулиной все ярче звучит военная тема. Уроженка Донецка искренне сопереживает землякам, борющимся с нацизмом в ее родном городе и на всем Донбассе. Говорит, что ее стихи о войне популярны у ополченцев. Один из бойцов написал ей, что в минуты затишья ребята читают друг другу по рации ее произведения, чтобы поднять боевой дух.

А на днях Людмила стала одной из победительниц регионального этапа творческого конкурса памяти Василия Семеновича Ланового «Пробуждая сердца».

Жюри отметило ее стихи, посвященные Родине и героям нашего времени, участвующим в специальной военной операции по денационализации и демилитаризации Украины. Строки пронизаны болью (среди родных и знакомых Людмилы есть погибшие) и верой в победный исход. А пока ее страничку в интернете предваряют такие слова:

Если мир заполнен слезами

И щемит от утраты душа,

Не могу повторить вслед за вами:

«Жизнь прекрасна и хороша».

Лирическая героиня песни «Прощай, Сахалин» переживает сложную гамму чувств, понимая, что «надо ехать, и сейчас». Но душа возражает, и «сердце – из груди и бьет в набат», «вздыхает океан», «кричат тоскливо чайки»… И приходит ощущение, что отъезд не навсегда, что нельзя не вернуться вновь. Островитянка не сможет жить без Сахалина и без друзей. Этот рефрен оптимистично звучит в конце композиции.

Людмила Степанец.

Мы продолжаем проект «Воспетые острова» об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм и Одноклассниках.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

По теме:

13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян

22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»

29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»

5 августа 2021 – Душевный шансон

12 августа 2021 – Хит от ветра юности

19 августа 2021 – Признание в любви

26 августа 2021 – Суперстар Кунашира

2 сентября 2021 – Гавань его мечты

9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»

16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова

23 сентября 2021 – Каждый год по песне

30 сентября 2021 – Премьера песни

7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля

14 октября 2021 – Тезка острова Юрий

21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…

29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»

2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»

11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии

18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»

25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева

2 декабря 2021 – Между небом и землей

9 декабря 2021 – Почти загадочная история

16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая

23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое

29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»

13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта

20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»

28 января 2022 – Творческая удача

3 февраля 2022 – Еще одна премьера

10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку

17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора

24 февраля 2022 – Возвращение на остров

3 марта 2022 – Всему свету по строчке…

10 марта 2022 – О Сахалине с любовью