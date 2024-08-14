Углегорцам добавят видеокамер для безопасности

В районе начали прокладывать оптико-волоконную линию связи для системы «Безопасный город».

Недавно специалисты завершили монтаж первых элементов инфраструктуры. В скором времени камеры появятся в районном центре – возле школ №№ 1 и 2, в центральной части города– там, где расположены автовокзал и храм. Далее установка продолжится на территории района – в тех местах, где круглосуточное наблюдение необходимо для поддержания общественного порядка, пояснил углегорский мэр Фёдор Филин.

Новая интеллектуальная система объединит уже запущенные ранее видеокамеры с новыми.

Антон Смоляков.