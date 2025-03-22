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Углегорцы привезли бойцам на СВО очередную партию гуманитарной помощи

Делегация из Улегорского района привезла землякам на СВО агрегат, сварочные аппараты, фонари, перчатки и продукты — все, что необходимо военнослужащим.

– Вся гуманитарная помощь оказана благодаря поддержке жителей и организаций. Вместе мы смогли собрать посылки. Хочу сказать спасибо благотворительному фонду «Сердце», компаниям Horeca Сахалин, «Прескоттстрой», ИП Дрынов, ТК «Бизон», «Техномедикал», «Сахтехспецстрой», – прокомментировал мэр района Федор Филин, прибывший в Шахтерск Донецкой народной республики.

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