Углегорцы выбрали эскиз мурала, который расскажет о подвиге на СВО их земляка – танкиста Александра Левакова и его экипажа

Для голосования предложили три варианта. С большим отрывом победил тот, где изображены все бойцы (на фото).

Как сообщил глава Углегорского района Фёдор Филин, по мнению большинства, этот макет наиболее полно передаёт дух героизма и мужества, проявленных нашими воинами. Художники в ближайшее время начнут работу над созданием мурала. Он появится на фасаде жилого дома по адресу: Кузьменко, 4б в Шахтёрске. Этот дом жители тоже выбрали в процессе голосования – по их мнению, там настенная картина будет наиболее заметна.

Герой России лейтенант Александр Леваков родом из Бошняково, потом вместе с мамой жил в Шахтёрске, откуда отправился на службу. За свой подвиг он и сражавшиеся с ним вместе бойцы Филипп Евсеев, Алексей Неустроев, Илья Гаврилов, Расим Баксиков были удостоены золотых звёзд Героев России.

Прошлым летом танк Левакова попал под массированный обстрел, был ранен механик-водитель. Его эвакуировали, и это место занял командир экипажа, старший лейтенант Расим Баксиков. Александр сел на рабочее место командира танка, передавал целеуказания наводчику-оператору Алексею Неустроеву. Вместе они за полчаса уничтожили два неприятельских танка Т-72Б, один бронетранспортёр М113 и пять бронетранспортёров MaxxPro американского производства вместе с десантом! За проявленные при этом мужество и героизм члены экипажа были удостоены звания Героев России. «Советский Сахалин» рассказывал о нашем земляке и его товарищах в публикации «Отпуск для героев» в номере от 20 октября 2023 года.

Видео с подвигом танка облетело всю страну, действия отважной пятёрки вызвали гордость и восхищение. До того памятного сражения танк нашего земляка имел позывной – «Дед Мороз», поскольку в войска он прибыл перед Новым годом. А после того памятного боя он поменял своё имя в эфире и стал «Алёшей» – с лёгкой руки оператора дрона, наблюдавшего за этим боем. С этим позывным танк и его экипаж вошли в историю.

Высокие награды военнослужащим вручил лично Президент Владимир Путин в августе 2023 года на церемонии празднования 80-летия битвы на Курской дуге. Глава государства подчеркнул, что участники спецоперации достойны славы героев Курской дуги – тех, кто сражался с нацистами летом 1943 года.

Год назад Александр вместе с боевыми товарищами – наводчиком Алексеем Неустроевым и механиком Филиппом Евсеевым – приезжал на побывку в Шахтёрск к маме – Елене Васильевне. Пребывание на острове было весьма насыщенным – герои встречались с ветеранами и школьниками, бывали в учреждениях культуры и сахалинском филиале фонда «Защитники Отечества». В конце отпуска их принял у себя в кабинете губернатор Валерий Лимаренко.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

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