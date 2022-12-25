Углегорск остался без света и воды

Электроэнергия исчезла в воскресенье ранним утром.

Без электричества остался не только город, но и водостанция.

Станцию запитали от генераторов, но пока насосы переключали на резервное электроснабжение, резервуары не успели заполниться водой. Сейчас, по данным углегорской администрации, электроснабжение полностью восстановлено, в ближайшее время должна появиться и вода.

Между тем углегорцы также жалуются на холодные батареи и невозможность дозвониться до энергетиков или диспетчера ЖКХ, чтобы получить хоть какую-то информацию о случившемся.

Антон Смоляков.