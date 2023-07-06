Углегорск стал чайной столицей региона. Юбилейный праздник соберет ценителей ароматного напитка.

В предстоящую субботу в Углегорске пройдет день чая. В этом году праздник отмечает десятилетний юбилей.

Это зрелищное мероприятие, которое стало мощной объединяющей силой. Слух об этом народном празднике разлетелся далеко за пределы Сахалина.

Чтобы посмотреть и стать участником ярких народных гуляний, люди приезжают из разных уголков острова и даже с материка. Количество блинопеков в этом году станет абсолютным рекордом праздника. Более 20 команд поборются в кулинарном сражении. По доброй традиции в разгар торжества пройдет чествование семейных пар, отметивших в этом году юбилеи свадьбы. Гостей праздника ждет массовое чаепитие и народное голосование за самый ароматный чай и самый вкусный блин. Наряду с блинами будут бесплатные сладости, большая развлекательная программа.