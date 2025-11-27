Углегорские власти предоставили жильё сахалинцу только после вмешательства судебных приставов

Началось всё с того, что местный житель утратил регистрацию по месту прежнего проживания, а его дом был снесён. Быстро решить вопрос, даже несмотря на статус малоимущего, у углегорца не получилось.

Мужчина обратился в суд, который обязал углегорскую администрацию предоставить ему вне очереди жильё по договору социального найма площадью не менее 31,7 кв. метров, сообщили в Главном межрегиональном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Но решение не исполнялось, и судебные приставы наложили штраф в 30 тыс. рублей на муниципальных работников, ответственных за получение квартиры вне очереди. Кроме того, они усмотрели в действиях местной власти признаки преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 315 УК РФ (неисполнение судебных решений). Только перспектива уголовного преследования побудила администрацию перейти от слов (то есть обещаний) к делу. Углегорцу вручили ключи от положенного по закону жилья.

Григорий РОСТОВЦЕВ.