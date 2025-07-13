Углегорский пляж «Солнечный берег» получил престижный статус «Синего флага»

Он подтверждает соответствие российским стандартам качества и безопасности отдыха у воды.

Знак отличия вручён областным министерством туризма. «Солнечный берег» – третий в регионе, получивший такое признание. Ранее обладателями «Синего флага» стали пляжи «Охота» в Корсаковском районе и «Садовники» в Холмском районе.

Работы по обустройству зоны отдыха в Углегорске завершили этим летом. Установили новые раздевалки, информационные таблички, душевые кабины и шезлонги, расширили прибрежную зону на 200 метров и построили спасательную вышку и медпункт. Также специалисты проверили безопасность воды и песка в этом районе.

Министр туризма Артём Лазарев отмечает, что, благодаря слаженной работе углегорской команды, на Сахалине появилось еще одно комфортное и безопасное место отдыха.

Наталья ДЕСЯТОВА.

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