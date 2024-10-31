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Углегорским жителям продают уголь с большой скидкой

В Углегорском районе отгрузили больше 5 тысяч тонн твёрдого топлива по цене 100 рублей за тонну.

Здесь большинство частных домовладений отапливается углём. Уже исполнено 629 заявок и отгружено 5247 тонн полезного ископаемого. В планах до выходных ещё 44 заявки, по которым население получит 352 тонны.

По такой цене приобрести уголь можно только жителям Углегорского района. Специально для них действует программа «Социальный уголь – уголь за 100 рублей». Такая цена стала доступна из-за благотворительного взноса «Восточной горнорудной компании» в адрес жителей района.

Людей радует не только стоимость угля, но и его качество. Каждый ставит топливу 10 баллов в «Паспорте угля» – специально разработанной обратной связи.

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