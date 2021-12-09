Углубленная диагностика. Мужское здоровье

С нового года в области появятся программы углубленного обследования мужского здоровья.

К сегодняшнему дню углубленные медицинские обследования прошли более 63 тысяч жителей региона. Такого результата удалось достичь в течение первого года работы центров комплексной диагностики. Ежедневно в учреждениях здравоохранения проверяют здоровье около 500 человек в возрасте 65+. В следующем году доступность такой помощи будет расширена. Ее смогут получать мужчины от 55 лет – женщины этого возраста уже проходят соответствующую диагностику.

– Проверить мужское здоровье можно будет во всех 15 центрах углубленной диагностики, действующих в области. Мы теряем работоспособное население из-за отсутствия внимания к здоровью. У нас есть все необходимое оборудование и ресурсы, чтобы этих потерь избежать, – прокомментировал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.

Обследования рассчитаны на лиц старшего возраста из разных групп: на состоящих на диспансерном учете по какому-либо заболеванию, а также на пациентов, не проходящих регулярные медосмотры. В зависимости от этого формируются узконаправленные или универсальные программы диагностики, а по завершении составляется индивидуальная карта здоровья, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Тамара МОРОЗОВА.