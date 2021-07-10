Угольный отвал в Углегорском районе сполз в реку Желтую

В ночь с 9 по 10 июля в районе склада временного хранения ООО «Солнцевский угольный разрез» в Углегорском районе сошла порода в долину реки Жёлтая.

Как сообщают власти, пострадавших нет. Угрозы населению и объектам жизнедеятельности района тоже нет.

Причины произошедшего устанавливаются специально созданной комиссией, проводится расследование. Компания оказывает полное содействие надзорным органам и администрации Углегорского района в проведении расследований и устранении последствий деформации.

Специалисты ООО «Солнцевский угольный разрез» оценивают масштаб обрушения, и в срок до 12 июля разработают план мероприятий устранения последствий.

Для ограничения доступа людей на опасный участок выставлен пост круглосуточной охраны. Произведена съемка мест деформации, разрабатывается документация для восстановления хода реки. Поскольку восстановительные работы предполагаются на землях за территорией арендованного участка ООО «Солнцевский угольный разрез», для их начала требуется согласование с надзорными органами. После получения всех согласований предприятие приступит к проведению восстановительных работ. Угрозы схода скопившейся воды не наблюдается, ведётся постоянный мониторинг как уровня воды, так и возможного смещения породы.

10 июля в администрации Углегорского городского округа состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Присутствовали представители ООО «Солнцевский угольный разрез», руководитель ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» в Углегорском районе, помощник прокурора и руководители структурных подразделений администрации Углегорского городского округа.

Комиссией по чрезвычайным ситуациям был вынесен ряд распоряжений руководству угледобывающей компании по устранению негативных последствий. Следующее заседание КЧС состоится в среду, 14 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.