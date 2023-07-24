Уголок дикой природы в городе. Школьники Южно-Сахалинска создали единственный на острове эколого-биологический сквер

Стараниями члена национальной гильдии флористов России Александры Кудряшовой на территории средней школы № 26 появился сквер, где произрастает около 300 экземпляров редких местных дикоросов.

Мост для любования за цветением ирисов.

– Сквер называется эколого-биологическим, так как в нем собраны все южные декоративные сахалинские растения, – говорит Александра Семеновна. – Раньше на территории был пустырь. Я же придумала эскизный проект, а на поездки за дикоросами и оформление деньги нам выделило правительство области.

Миксбордер непрерывного цветения из спиреи серой Грефшейм.

Растения собирали на лесных опушках и в самых непроходимых местах. Ребята не только помогали их высаживать, получали и другие задания.

Котовник кошачий.

Летом они почти каждый день приходят и ухаживают за цветами. А Александра Кудряшова выступает уже в роли советника. Учит ребят, как правильно ухаживать за каждым кустиком и листиком. Флорист проводит с ними выставки и мастер-классы.

Пузыреплодник калинолистный, орех Зибольда, черемуха айнская сьори.

Сейчас на спортивной площадке расположились спирея серая Грефшейм, форзиция, сакура, сирень, барбарис Тунберга. Хорошо прижились высаженные школьниками пузыреплодник калинолистный, орех Зибольда, черемуха айнская сьори.

Хоста.

– Вокруг тренажеров мы сделали сухой ручей из камней и установили мостик для любования цветением ирисов, – рассказывает Александра Кудряшова. – Но проект еще не закончен. У меня в планах отправиться на север острова и привезти растения оттуда. Все они многолетние. Их не нужно каждый год высаживать заново, чему очень рада директор школы.

Лабазник.

Сегодня сквер открыт для всех, здесь можно прогуляться и полюбоваться природной красотой сахалинских дикоросов. Для того, чтобы сюда попасть, надо пройти стойку с охраной. Администрация школы постаралась, чтобы никто не причинил вреда редким цветам, которые высаживали дети.

Евгения ИЩЕНКО.

Крокосмия.

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