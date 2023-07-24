Уголок дикой природы в городе. Школьники Южно-Сахалинска создали единственный на острове эколого-биологический сквер

Стараниями члена национальной гильдии флористов России Александры Кудряшовой на территории средней школы № 26 появился сквер, где произрастает около 300 экземпляров редких местных дикоросов.

– Сквер называется эколого-биологическим, так как в нем собраны все южные декоративные сахалинские растения, – говорит Александра Семеновна. – Раньше на территории был пустырь. Я же придумала эскизный проект, а на поездки за дикоросами и оформление деньги нам выделило правительство области.

Растения собирали на лесных опушках и в самых непроходимых местах. Ребята не только помогали их высаживать, получали и другие задания.

Летом они почти каждый день приходят и ухаживают за цветами. А Александра Кудряшова выступает уже в роли советника. Учит ребят, как правильно ухаживать за каждым кустиком и листиком. Флорист проводит с ними выставки и мастер-классы.

Сейчас на спортивной площадке расположились спирея серая Грефшейм, форзиция, сакура, сирень, барбарис Тунберга. Хорошо прижились высаженные школьниками пузыреплодник калинолистный, орех Зибольда, черемуха айнская сьори.

– Вокруг тренажеров мы сделали сухой ручей из камней и установили мостик для любования цветением ирисов, – рассказывает Александра Кудряшова. – Но проект еще не закончен. У меня в планах отправиться на север острова и привезти растения оттуда. Все они многолетние. Их не нужно каждый год высаживать заново, чему очень рада директор школы.

Сегодня сквер открыт для всех, здесь можно прогуляться и полюбоваться природной красотой сахалинских дикоросов. Для того, чтобы сюда попасть, надо пройти стойку с охраной. Администрация школы постаралась, чтобы никто не причинил вреда редким цветам, которые высаживали дети.

Евгения ИЩЕНКО.