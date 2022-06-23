Уголовная перспектива. Владельцы зависшего в Пусане сахалинского судна «Арго» попали в поле зрения следователей

Хозяева плавсредства – южно-сахалинская компания «Прайд» – имеют задолженность по зарплате перед 14 своими работниками, это установили сотрудники госинспекции труда в Сахалинской области. О бедственном положении, в которое попали члены экипажа судна, писал «Советский Сахалин», и редакционные запросы были направлены в контролирующие органы.

По этим основаниям фирма «Прайд» внесена в реестр организаций, имеющих задолженность по заработной плате (список недобросовестных работодателей). А материалы о невыплатах морякам свыше двух месяцев направлены в региональное следственное управление СК России. По идее руководство фирмы может быть привлечено к уголовной ответственности.

Появилась надежда, что эпопея экипажа многострадального рыболовного судна близка к завершению. Напомним, что началось все в январе нынешнего года. Планировалось, что в Пусане «Арго» сдаст партию краба, встанет на ремонт, а потом часть плавсостава вернется в Россию, часть продолжит работу в море. Однако все пошло вкривь и вкось – сахалинскую шхуну не стали ставить к причалу, отказывались обслуживать и пр.

Экипаж так и не смог добиться объяснений от руководства компании – оно просто перестало выходить на связь. Аналогичная неудача ждала и корреспондента «Советского Сахалина» – ни один из телефонов фирмы не отвечал. Неудивительно, что у рыбаков появились подозрения о больших долгах, накопленных хозяевами судна.

В итоге сдали нервы и у капитана Максима Иванова – он направил обращение в Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ с просьбой помочь: не на что заказать продукты, приобрести топливо и пр., а компания «Прайд» ни разу не выплачивала суточные, систематически задерживала зарплату.

Сейчас в адрес компании государственная инспекция труда в Сахалинской области направила предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства – более серьезную меру воздействия (проведение проверки, например) этот надзорный орган применить не может, сообщила советник руководителя Л. Воронина.

Согласно постановлению правительства РФ от 10 марта с. г., на проведение подобных внеплановых мероприятий наложен мораторий. Тем не менее предостережение надзорного органа для юридического лица является документом, обязательным для исполнения.

По последним данным (их сообщил матрос Павел Лукьянов, с которым редакция поддерживает контакт через мессенджер), судьбой экипажа прониклись российские дипломаты в Южной Корее. После встречи с моряками они начали помогать с организацией отправки домой, в Россию, оставшихся на судне шестерых человек.

Вопрос о выплате судовладельцем задолженности по зарплате пока остается открытым.

Евгений АВЕРИН.

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