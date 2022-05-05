Уголовное дело о халатности должностного лица СахГу, повлекшей смерть двух студентов, направлено в суд

Директор департамента университета обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом обязанностей по должности, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

26 марта 2021 года в одном из общежитий Сахалинского государственного университета двое студентов получили смертельное поражение электрическим током от установленного в душевой комнате электроводонагревателя.

В ходе предварительного следствия установлено, что директор департамента по жизнеобеспечению имущественного комплекса СахГУ, ответственный за состояние зданий и помещений учебного заведения, был осведомлен об отсутствии заземляющих контуров у электроводонагревателей, а также о жалобах студентов на поражение электричеством при их использовании. Но не принял мер к устранению неполадок и не поставил руководство в известность об имеющихся проблемах.

За совершение указанного преступления обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.