Уголовное дело общественника и по совместительству руководителя островного отделения «Коммунистов России» передали в суд

Как явствует из официального сообщения регионального управления Следкома РФ, его первый отдел ( занимается особо важными делами) закончил расследование уголовного дела по обвинению председателя Сахалинской региональной общественной организации «Защита прав граждан Сахалинской области» в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Руководит этой организацией, как подсказывает интернет-ресурс, никто иной как Дмитрий Зенкин, депутат долинского городского собрания. Та же всемирная паутина свидетельствует, что Дмитрий Зенкин является руководителем областного отделения Коммунистической партии «Коммунисты России» (это не КПРФ, хотя ключевое слово в названиях одно) и директором ООО «Сахправо».

В числе учредителей «Защиты прав граждан Сахалинской области» вместе с Дмитрием Александровичем Зенкиным записан и Александр Михайлович Зенкин, бывший депутат облдумы, у которого Дмитрий Зенкин был помощником. Сейчас оба Зенкиных трудоустроены в ЖСК « Южно-сахалинец-5»: Дмитрий – управляющий, Александр – председатель правления. Партийная принадлежность разнится – если у Дмитрия Александровича партбилет « Коммунистов России», то Александр Михайлович входит в КПРФ.

По версии следствия, в 2021 году «Защита прав граждан Сахалинской области» в лице Дмитрия Зенкина заключила договор на предоставление из региональной казны гранта в форме субсидии в размере 700 тыс рублей. Эти деньги планировали потратить на подготовку и распространение у нас на островах тысячи экземпляров путеводителя в сфере защиты социальных прав человека и гражданина «Жилищные споры».

Помимо этого, та же возглавляемая Зенкиным организация заключила соглашение на подготовку 5 тыс экземпляров путеводителя «Защити свои права». Субсидия на покрытие затрат в размере полумиллиона рублей выплачивалась также из областного бюджета.

При этом, как считает следствие, обвиняемый, действуя умышленно, из корыстных побуждений, представил заведомо недостоверные сведения о выполнении условий договора и соглашения, своевременного освоения средств гранта и субсидии, которые похитил, распорядившись ими по своему усмотрению. Ущерб региональной казне составил 1млн 200 тыс рублей.

Само уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных полицией, по нему прокурор утвердил обвинительное заключение, оно направлено в суд.

Удивительное дело, но нечто похожее с участием партийцев было в прошлом месяце. Тогда основанием для расследования тоже стали материалы полиции, фигурантом дела стал депутат южно-сахалинской городской Думы Александр Анистратов, член «Справедливой России», входящий в руководство отделения этой политической партии на Сахалине и помимо этого – руководитель частной типографии. В деле тоже мелькает грант.

Тогда, согласно сообщению Следкома, подельницей Анистратова стала 35-летняя глава одной из региональных общественных организаций. Началось все с того, что в январе 2021 года к ней обратились двое жителей области с просьбой помочь в издании авторского труда на историческую тему. Научное исследование они провели на безвозмездной основе. Но в поданных документах на получение гранта оплата этих работ была включена. Следствие посчитало их недостоверными и оценило ущерб сахалинскому бюджету в 600 тыс рублей.

Сам Анистратов свою вину признал полностью.

На слуху остается еще одно уголовное дело с участием представителя местной власти. Речь идет о бывшем мэре Углегорского района Сергее Дорощуке. Он стал скандально известен не только в масштабах области, но всей страны летом 2021 года.

Напомним, тогда он остановил выпуск очередного номера «Углегорских новостей», где должен был выйти материал о серьезном экологическом ЧП возле угольного разреза – сходе мощного селя, загрязнении рек Желтая и Углегорка и возникшей угрозе затопления близлежащих территорий. В редакции отключили свет, журналистов бесцеремонно выставили из кабинетов на улицу. Мэр лично прибыл в «Углегорские новости» и отдал распоряжение номер газеты не выпускать.

В итоге губернатор снял главу муниципалитета с должности, Дорощуку предъявили обвинение в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации с использованием служебного положения. Дело стали рассматривать в Углегорском суде, а совсем недавно областная инстанция забрала его себе на рассмотрение, сообщили в пресс-службе облсуда.

Как говорят юристы, такое бывает когда рассматриваемое дело имеет большой общественный резонанс или же в нем обнаруживаются правовые закавыки. Слушания запланированы на 28 апреля.

Евгений Аверин.

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