Уйти и вернуться. С победой Группа мобилизованных островитян отбыла в район проведения специальной военной операции

В понедельник, 17 октября, группа мобилизованных сахалинцев и курильчан отбыла в район проведения специальной военной операции (СВО). Этому предшествовала серьезная боевая подготовка на полигоне «Успеновский» — одной из баз огневой подготовки личного состава 68-го армейского корпуса.

Такая она, работа…

Полигон «Успеновский» — не самый большой на островах, да и не самый шумный. В основном здесь стреляют из автоматов и пулеметов, гранатометов и ПТРК, предназначенных для поражения бронетехники противника.

— Боевая подготовка ведется с утра до вечера, без праздников и выходных, — ввел журналиста в курс полигонных дел полковник Евгений Шендерев. — В первые дни пребывания здесь мобилизованные занимались индивидуально, получали оружие, изучали и привыкали к нему. А сейчас они проходят подготовку в составе специальных подразделений — так называемых боевых групп по уничтожению танков противника. Задача у них простая: есть мишенное поле, на них цели, которые надо поразить. Вот этим группы сейчас и занимаются.

В том, что цели обязательно поразят, можно было не сомневаться: стрельба на полигоне не прекращалась ни на минуту. Короткие очереди из автомата то и дело перемежались длинными пулеметными очередями. Не отмалчивался и гранатомет — бабахал так, что уши закладывало.

Стоит сказать, что резервисты проходят на полигоне весьма разностороннюю подготовку. Она включает в себя не только занятия по стрельбе, но и основы работы со средствами связи, минно-взрывное дело, оказание первой помощи раненым.

Мобилизованным из числа тех, кто проходил срочную службу года 2 – 3 назад, достаточно несколько дней, чтобы восстановить прежние навыки обращения с оружием. Однако немало резервистов не держали в руках автомат лет 10 – 15, а то и больше. Таким требуется недели три, чтобы вновь почувствовать себя человеком в военной форме.

Остается добавить, что подготовка мобилизованных будет продолжена и после того, как пополнения прибудут в район проведения спецоперации. Она может продлиться до месяца. Темы занятий будут зависеть от задач, которые резервистам предстоит решать.

— В обороне могут быть одни задачи, а в наступлении другие. Это будет решать командование, — объясняют на полигоне. И сразу все ясно: военную тайну еще никто не отменял. Общую численность мобилизованных здесь тоже не называют. Однако мобилизационное задание областной военкомат, безусловно, выполнил. В том числе и благодаря добровольцам, о которых наша газета на прошлой неделе писала в материале «Если не мы, то кто?».

Три секунды

Он просит называть его просто: Краб. Это его позывной. Говорит, что служил в спецназе. Прошел Афганистан, две чеченские кампании. Воевал в Грузии, дважды был в командировке в Сирии. Вот такие штрихи военной биографии инструктора по тактической стрельбе.

Знание тактики — это возможность выполнить поставленную задачу. В условиях реального боя приходится постоянно перемещаться: менять позицию, обходить противника с флангов, а то и заходить ему в тыл. Обычно передвигаются группами по два-три человека. При этом одна группа прикрывает другую огнем. Вот где необходима слаженность действий и понимание того, что успех в бою способна обеспечить только взаимная поддержка!

— На открытой местности следует передвигаться перебежками. По пять – десять метров, не больше. Такая перебежка не должна продолжаться дольше трех секунд. Автомат держите вот здесь, где магазин (показывает). И обязательно стволом вниз, — объясняет инструктор необстрелянным резервистам все тонкости передвижения под огнем противника.

Прослушанную теорию мобилизованные тут же проверяют на практике. Группами перемещаются по пересеченной местности. Исключительно перебежками. Заметно, что с непривычки такие занятия требуют определенных усилий. Но усталость резервисты стараются не показывать. Ведь каждый знает: тяжело в учении — легко в бою.

— Мне очень важно суметь передать людям опыт, чтобы все они вернулись домой живыми и здоровыми, — говорит Краб. — Для меня это будет выше и ценней, чем любая награда.

И это все о них

Погоняв подчиненных по пересеченной местности, Краб объявляет десятиминутный перерыв. Появляется возможность поближе познакомиться с теми, кому предстоит отправляться в район СВО.

Алексей, командир отделения: Последний раз я держал в руках автомат 22 года назад, когда служил в автомобильных войсках. В боевых действиях не участвовал, но если придется — значит, так и будет. Наши деды защищали страну, теперь вот нам приходится. Ну что же, защитим! Настроение у меня хорошее. Боевое.

Дома как? Все нормально. Дети еще маленькие, мало чего понимают, а жена, конечно, расстроилась. Переживает, как и все женщины — жены, матери, сестры… Обычное дело.

Стрелять приходится каждый день, с разных позиций: и лежа, и стоя, и на бегу. После стрельбы, как положено, чистишь автомат. Знаете, как в армии говорят? Оружие любит смазку и ласку. Лениться здесь не приходится.

Конечно, не у всех в отделении сразу все получается. Люди служили достаточно давно, многое приходится вспоминать, а заодно и учить то, что не знали. И здесь от самого человека зависит, как он подготовится.

Тот, который понимает, куда он идет, сам стремится узнать больше, чем ему здесь дают. Бегает, тренируется, стреляет… И окопы приходится рыть, от этого никуда не денешься. Выдали нам штатные саперные лопатки, они хорошие, удобные. Выдвинулся на позицию — первым делом надо окопаться для стрельбы лежа. Ни к чему торчать у всех на виду! А если поступит приказ закрепиться, то и глубже закапываемся.

А вот рукопашному бою с применением саперных лопаток здесь не учат. Было время, наши предки и мечами рубились, и в штыковую атаку ходили. А теперь тактика боя иная, чем в прошлом веке. Сейчас больше техника воюет, какие уж там лопатки…

Максим, замкомвзвода: Срочную службу я проходил в десантных войсках в начале нулевых, а потом по контракту еще три года, но уже в автобате. Получил повестку, и вот теперь я здесь. Жены у меня нет, есть мать, она после инсульта. В военкомате об этом знают, они предлагали мне отсрочку, но я отказался. Почему? Хочу быть вместе со всеми. Родина в опасности, и ее надо защищать.

На полигоне я уже где-то с полмесяца, до этого неделю был в Хомутово. Там с нами беседовали психологи, командиры, информировали нас по всем вопросам. Потом нас отправили сюда. Живем в домиках, тепло, все нормально. Питание, правда, не то, что дома, где что захотел, то и сварил. Но рядом есть магазин, можно что-то купить, если хочешь. Это как в любой воинской части.

Со своим взводом я познакомился и подружился, мы все там как братья… Люди все разные, это понятно, но в район СВО мы поедем все вместе, вместе и будем служить. Поэтому держимся друг за друга. Жизнь покажет, как там и что…

Борис, старший оператор ПТУР: Десять лет назад я проходил срочную службу здесь же, в Анивском районе. В отделении противотанковых ракетных комплексов. В военкомате только глянули мою ВУС — военно-учетную специальность — и тут же определили в отделение ПТУР.

Оператор — главный специалист в боевом расчете, он должен уметь управлять ракетами и по приказу командира поражать цели. На полигоне мы стреляли по мишеням на расстоянии в 2 и 3 километра. Успешно, конечно: система знакомая…

Семьей еще не обзавелся, родителей уже нет… Но есть сестры и брат, мне есть кого защищать. Участвовать в СВО я иду без колебаний.

Среди моих знакомых и друзей мнения разные. Кто-то даже считает, что это не наше дело. А вот я так не думаю. В Донецке, Луганске живут русские люди, их планомерно истребляли, и никто в целом мире их не защищал. А мы пришли им на помощь. Поэтому считаю своим долгом отправиться туда, где я сегодня нужен. Для меня это дело святое.

* * *

Но вот перерыв заканчивается. Звучит команда:

— На исходную позицию!

И все начинается сначала: перебежки, стрельба… Учеба на полигоне продолжается.

— Важно то, что буквально все мобилизованные — люди, мотивированные на СВО. Они хорошо понимают, какие боевые задачи им предстоит выполнять и с какими особыми условиями они могут столкнуться уже в ближайшее время. Поэтому каждый готовит себя к тому, чтобы наилучшим образом применить приобретенные здесь навыки, — отмечает и. о. командира 68-го армейского корпуса полковник Дмитрий Рожков.

Итак, наши земляки уже отправились через всю страну в район СВО.

Возвращайтесь. Мы ждем вас с победой.

Сергей ЧЕВГУН.