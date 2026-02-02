Уколы по месту жительства

Врач-ортопед травматологической поликлиники назначил мне курс уколов из трёх препаратов. И вот я уже почти месяц каждое утро езжу из южной части города в северную на инъекции.

Конечно, я спросила лечащего врача, можно ли мне получать эту медицинскую помощь в поликлинике по месту жительства? Сказали – нельзя.

Почему? В уколах, прописанных ортопедом, нет ничего специфического, с ними справится любая медсестра. В мягкое место может уколоть и обычный человек при соблюдении всех медицинских правил. Неужели нельзя организовать всё к комфорту и удобству населения? Ведь травматологическая поликлиника – такое же государственное учреждение, как и другие поликлиники, у всех у них один «хозяин».

Кстати, ещё от нескольких больных в очереди в процедурный кабинет я слышала, что они тоже интересовались возможностью делать уколы где-нибудь поближе к дому и удивлялись, почему нельзя.

Травматологическая поликлиника расположена, конечно, неудобно для больных с травмами и болезнями суставов. Им сложновато добираться туда на автобусах. Многие с костылями, палками. Далековато она от центра. Ладно, когда надо на приём к специалистам – ортопеды-травматологи в поликлиниках отсутствуют, к ним можно попасть только здесь, но уколы ведь другое дело.

Я, например, езжу на процедуры на «тройке». Маршрут, вроде, прямой, но на остановке постоять минут 10 надо, автобус без больших пробок идёт около 30 минут, а приходилось ехать и все 50 минут. Назад проще, но всё равно ежедневный визит в «травму» отнимает более полутора часов. Тогда как «родная» поликлиника № 4 всего в пяти минутах ходьбы от моего дома, да и процедурный кабинет в ней работает с 8 утра до позднего вечера, а в травматологической поликлинике «чистое» время приёма – 4 часа.

В сахалинском здравоохранении произошли большие подвижки в сторону доступности и комфортности медицинской помощи. Можно же сделать ещё небольшой шажок в эту сторону?

Наталья Петрова, г. Южно-Сахалинск.