Украшением спортивного праздника — открытия летнего сезона по прыжкам на лыжах с трамплина стали выступления спортсменок из сборной России

Как уже сообщал «Советский Сахалин», женская сборная с 19 июня проходит тренировочный сбор на островной земле. Все спортсменки впервые на Сахалине. Как и планировалось, в минувшие выходные они показали класс в прыжках с самого высокого трамплина комплекса «Высота» в Южно-Сахалинске.

Праздник спорта

Нужно отдать должное организаторам, церемония открытия сезона получилась красочной и запоминающейся. Зрителей порадовали выступления ансамбля корейских барабанщиков «Ханыль», вокалиста и тренера спортшколы, мастера спорта  Сергея Савельева. Атмосферу праздника помогли создать ростовые куклы…

В первый день соревновались воспитанники школы на трамплинах К-10 и К-20, причем не обошлось без рекорда: на К-20 — Эльдар Коржан показал результат 25 метров.

Знакомство с Сахалином состоялось на «отлично»!

На трамплине К-10 у юных спортсменов 2014 года рождения первое место занял Данил Баженов, у ребят 2013 года рождения – Тимофей Лихтар, 2012 года рождения — Александра Рыбакова.

На К-20: у девочек на первом месте Анна Гончарова. У мальчиков 2011 года рождения и младше – Максим Сазонов.

У девочек 2009-2010 годов рождения победила Диана Ермоленко, у мальчиков – Эльдар Коржан.

Директор спортшколы олимпийского резерва Михаил Шамсутдинов и тройка победителей: 1. Никита Беленок, 2. Дмитрий Серегин, 3. Илья Беленок

Концентрированная красота полета

Второй день соревнований выдался особенно щедрым на яркие впечатления, ведь на самом высоком трамплине комплекса «Высота» демонстрировали свое мастерство летающие лыжницы из сборной страны и сильнейшие спортсмены, воспитанники сахалинской школы.

Запоминающееся фото со звездой – в центре на заднем плане Анастасия Субботина.

По итогам выступлений российских звезд выстроился такой рейтинг. Лучшие показатели по итогам двух попыток у Кристины Прокопьевой, она набрала 231 очко. В первой попытке она покорила дистанцию в 79 метров.

На втором месте Анастасия Субботина с 213-ю очками, на третьем Александра Кустова – 210,2 очка. Первые две спортсменки являются мастерами спорта, а Александра – мастер спорта международного класса.

На пьедестале: 1. Денис Гон, 2. Никита Лобода, 3. Максим Колобов.

У мужчин ярко выступили сахалинцы, члены сборной России: первое место занял Денис Гон, в лучшей попытке покоривший дистанцию в 80,5 метра и набравший 241 очко, второе – Никита Лобода, третье — Максим Колобов. Все мастера спорта.

В миксе юноши и девушки 2006 годов рождения и младше первое место занял Никита Беленок (81 метр, 231,3 очка), второе — Дмитрий Серегин, третье – Илья Беленок. Подрастают юные таланты, будущие мастера!

На пьедестале: 1. Кристина Прокопьева (в центре), 2. Анастасия Субботина (слева), 3. Александра Кустова. У пьедестала слева — Сергей Савельев, справа — Михаил Шамсутдинов.

Что касается девушек из российской сборной, в паузах между тренировками они побывали на знаменитом сахалинском останце «Лягушка», полюбовались водопадом Айхор, получили впечатления от областного краеведческого музея и городского парка культуры и отдыха имени Ю. Гагарина. Команда продолжит тренировки на острове до конца июня, после чего отправится сначала в Нижний Тагил, а затем в город Чайковский Пермского края.

Владимир СЛАВИН.

Фото Степана Домошенко.

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