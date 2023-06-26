Украшением спортивного праздника — открытия летнего сезона по прыжкам на лыжах с трамплина стали выступления спортсменок из сборной России

Как уже сообщал «Советский Сахалин», женская сборная с 19 июня проходит тренировочный сбор на островной земле. Все спортсменки впервые на Сахалине. Как и планировалось, в минувшие выходные они показали класс в прыжках с самого высокого трамплина комплекса «Высота» в Южно-Сахалинске.

Праздник спорта

Нужно отдать должное организаторам, церемония открытия сезона получилась красочной и запоминающейся. Зрителей порадовали выступления ансамбля корейских барабанщиков «Ханыль», вокалиста и тренера спортшколы, мастера спорта Сергея Савельева. Атмосферу праздника помогли создать ростовые куклы…

В первый день соревновались воспитанники школы на трамплинах К-10 и К-20, причем не обошлось без рекорда: на К-20 — Эльдар Коржан показал результат 25 метров.

На трамплине К-10 у юных спортсменов 2014 года рождения первое место занял Данил Баженов, у ребят 2013 года рождения – Тимофей Лихтар, 2012 года рождения — Александра Рыбакова.

На К-20: у девочек на первом месте Анна Гончарова. У мальчиков 2011 года рождения и младше – Максим Сазонов.

У девочек 2009-2010 годов рождения победила Диана Ермоленко, у мальчиков – Эльдар Коржан.

Концентрированная красота полета

Второй день соревнований выдался особенно щедрым на яркие впечатления, ведь на самом высоком трамплине комплекса «Высота» демонстрировали свое мастерство летающие лыжницы из сборной страны и сильнейшие спортсмены, воспитанники сахалинской школы.

По итогам выступлений российских звезд выстроился такой рейтинг. Лучшие показатели по итогам двух попыток у Кристины Прокопьевой, она набрала 231 очко. В первой попытке она покорила дистанцию в 79 метров.

На втором месте Анастасия Субботина с 213-ю очками, на третьем Александра Кустова – 210,2 очка. Первые две спортсменки являются мастерами спорта, а Александра – мастер спорта международного класса.

У мужчин ярко выступили сахалинцы, члены сборной России: первое место занял Денис Гон, в лучшей попытке покоривший дистанцию в 80,5 метра и набравший 241 очко, второе – Никита Лобода, третье — Максим Колобов. Все мастера спорта.

В миксе юноши и девушки 2006 годов рождения и младше первое место занял Никита Беленок (81 метр, 231,3 очка), второе — Дмитрий Серегин, третье – Илья Беленок. Подрастают юные таланты, будущие мастера!

Что касается девушек из российской сборной, в паузах между тренировками они побывали на знаменитом сахалинском останце «Лягушка», полюбовались водопадом Айхор, получили впечатления от областного краеведческого музея и городского парка культуры и отдыха имени Ю. Гагарина. Команда продолжит тренировки на острове до конца июня, после чего отправится сначала в Нижний Тагил, а затем в город Чайковский Пермского края.

Владимир СЛАВИН.

Фото Степана Домошенко.

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